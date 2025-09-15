¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¤ÇÂ¨¥Ð¥ì¡Û»°Î®¤Ï¡ÖÀâÌÀ¡×¤¹¤ë¡¢ÆóÎ®¤Ï¡ÖÊó¹ð¡×¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï°ìÎ®¤Ï¡©
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤¬°¤¯¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¹¤³¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦ûÃÅÄ¾»Åµ»á25Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÌÚ²¼¾¡¼÷»á¤¬Àä»¿¤¹¤ë¡Ø¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½ÑÂçÁ´¨¡¨¡É´Ç¯Çä¤ìÂ³¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Î¸¶Â§¡Ù¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ì¤ÇÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë°áÅÄ½ç°ì»á¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡Ö¤¤Ã¤Á¤êÀâÌÀ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¾å»Ê¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¤Ï»Ô¾ìÄ´ºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¡¢¶¥¹ç¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢¼ý±×¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¡£Èà¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë°ìÄÌ¤êÀâÌÀ¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¾å»Ê¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¡¢·ë¶É¡¢¤¦¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¡¡¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÏØ³Á³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»É¤µ¤é¤Ê¤¤¡©
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀâÌÀ¡×¤Ï¡¢¾ðÊó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁê¼ê¤ËÅÏ¤¹¹Ô°Ù¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡»ö¼Â¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò½ç½øÎ©¤Æ¤ÆÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ë»¤·¤¤¾å»Ê¤ä¸ÜµÒ¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢Ê¹¤¼ê¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡ÖÁ°Äó¾ò·ï¡×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÏÃ¤·¼ê¤¬ÅöÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°ÄóÃÎ¼±¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¤ÏÃÇÊÒÅª¤Ê¾ðÊó¤ÎÂ«¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤À¤«¤é²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤¬°ì½Ö¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÀâÌÀ¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¤ÎÍåÎó¤ÎÀâÌÀ¤Ë´¶¤¸¡¢¿Í¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
°ìÎ®¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
¡¡°ìÎ®¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡Ö¾ðÊó¤òÁê¼ê¤ÎÊ¸Ì®¤ÇËÝÌõ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Àè¤Û¤É¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÄó°Æ¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î»ö¶È¤Ï¡¢º£¸å3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¶¥¹ç¤¬É¬¤º»²Æþ¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£»²Æþ¤¹¤ì¤Ð¡È´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Î¶¯¤ß¡É¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢½éÇ¯ÅÙ¤«¤é5²¯±ß¤ÎÇä¾å¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£º£Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ëµ¡²ñÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¼´¤Ë±è¤Ã¤ÆºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¸À¸ì²½¡×¤À¡£
¡¡¸À¸ì²½¤È¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÍ×Ìó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤Î´ð½à¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»°Î®¤È°ìÎ®¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¡©
¡¡¸À¸ì²½¤Ï²¿¤âÂç¤¤ÊÄó°Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Æü¾ï¤ÎÊó¹ð¤ä»Ø¼¨¤Ç¤âº¹¤¬½Ð¤ë¡£
⚫︎»°Î®¤ÎÊó¹ð¡§¡ÖÇä¾å¤ÏÀè·îÈæ¤Ç5¡ó¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
⚫︎°ìÎ®¤Î¸À¸ì²½¡§¡ÖÇä¾å¤¬Àè·îÈæ¤Ç5¡ó¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Í×°ø¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨²þÁ±¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¿¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
⚫︎»°Î®¤Î»Ø¼¨¡§¡Ö¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×
⚫︎°ìÎ®¤Î¸À¸ì²½¡§¡Ö¤³¤Î»ñÎÁ¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÆÉ¤à¿Í¤¬5Ê¬¤ÇÁ´ÂÎÁü¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÍý²òÅÙ¤È¹ÔÆ°¤Î¼Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Îº¹¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤äÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÀâÌÀ¤Ç½ª¤ï¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Ï¤¢¤ë¤¬Æ°¤±¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¹ÔÆ°¤¬Â®¤¤ÁÈ¿¥¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÀâÌÀ¡×¤ò¡Ö¸À¸ì²½¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¸À¸ì²½¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥»¥ó¥¹¤äºÍÇ½¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ºÆ¸½²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢»ä¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ëPMM¡ÊProduct Market Matching¡Ë¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¡¦²¿¤ò¤·¤Æ¡¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È3Í×ÁÇ¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾ðÊó¤Ï¡ÖÀâÌÀ¡×¤«¤é¡Ö¸À¸ì²½¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢
¡ÖÃ¯¤¬¡§·îËö¤Ë¤Ê¤ë¤È»ñ¶â¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÉÔ°Â¤Ë¶±¤¨¤ë¡¢Ç¯¾¦3²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀ½Â¤¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬¡×
¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¡§¢þ¢þ¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³ÆþºÑ¤ÎÆþ½Ð¶â¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢1Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤Î»ñ¶âÍ½Â¬¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿»ñ¶â´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡×
¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡§Ëè·î¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÂÐÏÃ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÀßÈ÷Åê»ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë°Õ»×·èÄê¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤«¡×
¡¡¤ÈÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡£
¡¡»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎPMM¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1²ó¤Ç¤³¤ì¤òÅª³Î¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï10¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£
¡¡´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ë±ü¤¬¿¼¤¤¤Î¤À¡£
»°Î®¤¬°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ëÊ¬¤«¤ìÆ»¤È¤Ï¡©
¡¡»°Î®¤Ï¡ÖÀâÌÀ¡×¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÆóÎ®¤Ï¡ÖÊó¹ð¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ìÎ®¤Ï¡Ö¸À¸ì²½¡×¤ÇÁê¼ê¤òÆ°¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤Îº¹¤Ï¾®¤µ¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤äÀ®²Ì¤Ë·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤à¡£
¡¡ÀâÌÀ¤Ç½ª¤ï¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤¬¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤Ç¿Í¤òÆ°¤«¤¹µ»½Ñ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§¡Ù¤È¡Ø¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¤À¡£
¡¡¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½ºß¡¢ÀâÌÀ¤Ï¡Ö¥Î¥¤¥º¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁê¼ê¤Ë³Î¼Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸À¸ì²½ÎÏ¤¬À®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°µ»½ÑÂçÁ´¨¡¨¡É´Ç¯Çä¤ìÂ³¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Î¸¶Â§¡Ù¤È¡Ø¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×ÈÇ¡Û²Ô¤°¸ÀÍÕ¤ÎË¡Â§ ¨¡¨¡ ÉÏ¤¹¿Í¤¬²Ô¤°¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÇä¤ì¤ëË¡Â§85¡×¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë