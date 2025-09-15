「感じのいい人になれるか」は毎日のメールで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

メールで質問や依頼をするとき、目上の人に「教えてください」ではぶしつけな感じになることも。少し工夫すれば、より丁寧で感じのよい依頼に変わります。今回は、「教えてください」の代わりに使える表現や、誤用しやすい「ご教示」「ご教授」の違いについて紹介します。

「教えてください」の代わりに使える表現は？

・○○の発売予定についてお問い合わせいたします。

→「お教えください」「お尋ねします」などでもOK。さらにソフトにしたいときは、次のような書き出しにします。

・先般プレスリリースのありました○○の自動運転機能についてお尋ねしたいことがあり、ご連絡いたしました。

→書き出しでテーマを明確にしておくと、受け取った側は担当者に回すなどメール処理がラクになります。

・○○のパンフレットを拝見しておりますが、ひとつ確認させていただきたいことがあり、メールを差し上げます。

→「1点確認させていただきたいことがあり」もよくつかう言い回し。

・現在の空き状況についておうかがいしたいのですが、こちらでよろしいでしょうか。

→問い合わせ先の窓口が違うかもしれないときに確認する表現。

・○○の販売実績についてお教えいただくことは可能でしょうか。

→聞きにくいことを聞くとき。「お教え願えますでしょうか」という言い方もあります。

・ご回答をお待ちしております。

→最後に念押しで入れておくと効果的。

「ご教示」と「ご教授」はどう使い分ける？

× 入館手続についてご教授ください。

○ 入館手続についてご教示ください。

「教示」は、方法・手段などについて教え示すこと。「教授」は、学問・技芸を教えること。入館手続は「教示」が適切です。

本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。