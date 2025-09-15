◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２戦連発で史上６人目の２年連続５０本塁打の期待がかかる中、５回２死一、三塁の第４打席は右腕ペゲロから左飛に倒れた。７球目の１００・３マイル（約１６１・４キロ）直球をたたいたが、フェンス手前で失速した。それでも、ド軍はこの回フリーマンの適時二塁打などで一挙４得点。リードを５点に広げた。

この日のジャイアンツ先発は２１年サイ・ヤング賞のＲ・レイ投手（３３）だった。大谷は試合前の時点で通算１４打数４安打の打率２割８分６厘、０打点となっていた。初回先頭の第１打席は空振り三振、２回２死満塁の第２打席も空振り三振だった。４回２死一塁の第３打席は左飛だった。

前日１３日（同１４日）の同戦では、３点を追う３回先頭でウェブから５試合ぶりの４９号ソロをセンターの防球ネットに突き刺した。飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）は今季球団最長の特大弾。「本塁打の数がまずは大事ですけど、飛距離も一つの持ち味だと思う」と胸を張った。

さらに３安打３得点の大暴れで、前人未到の「５０―５０」（５０発、５０盗塁）を成し遂げた昨季打ち立てた自己最多の１３４得点に早くも並んだ。シーズン１４６得点ペースとし、１８９０年にＨ・コリンズがマークした１４８得点の球団記録にも迫る勢いだ。

２年連続５０号の偉業も目前。ロバーツ監督は「とても難しいことだし、そうそう起こることではない。それだけ大谷が特別な選手だということを示している」と話していた。