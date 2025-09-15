プロ野球セ・リーグは14日、各地で3試合が行われました。

3位・DeNAとの直接対決に臨んだ巨人は3点リードの4回、2番手の平内龍太投手が4連打を浴びると代わった石川達也投手が林琢真選手にタイムリーを許すなど、DeNA打線の猛攻を受けこの回6失点で逆転を許しました。6回には田中瑛斗投手が2者連続ホームランを浴び突き放され、敗れた巨人はDeNAにゲーム差0とされました。

首位阪神と対戦した中日は両チーム無得点の7回、先頭のボスラー選手が2ベースヒットで出塁すると、1アウト3塁で8番・石伊雄太選手がタイムリーを放ち1点を先制しました。中日先発の大野雄大投手は8回4安打に抑え、今季10勝目を挙げました。また9回に登板した松山晋也投手はリーグトップタイの41セーブ目を挙げています。

最下位ヤクルトは2点を追う6回、2アウト2塁3塁で内山壮真選手がセンターへのタイムリーを放ち同点に追いつきます。さらに相手のエラーで勝ち越し、この回一挙5得点。7回は4失点を許すも、リードを守ったヤクルトが8-6で勝利しました。

▽9月14日セ・リーグ結果

◆DeNA9-7巨人

勝利投手【DeNA】佐々木千隼（2勝1敗）

敗戦投手【巨人】平内龍太（1敗）

セーブ【DeNA】伊勢大夢（4敗10S）

本塁打【DeNA】度会隆輝5号、蝦名達夫6号【巨人】リチャード10号

◆中日1-0阪神

勝利投手【中日】大野雄大（10勝4敗）

敗戦投手【阪神】才木浩人（12勝6敗）

セーブ【中日】松山晋也（1敗41S）

◆ヤクルト8-6広島勝利投手【ヤクルト】アビラ（6勝8敗）敗戦投手【広島】アドゥワ誠（3敗）セーブ【ヤクルト】星知弥（1勝2敗13S）