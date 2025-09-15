「せめてものお礼」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#17

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #17

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



これが私たちにできるせめてものお礼です。





［解答・解説］



This is the least we can do to thank you.

「せめてものお礼」「せめてもの恩返し」というのは日本語の日常会話でよく使う表現ですが、「せめてもの」という言葉の意味を改めて問われると意外に難しいかもしれません。英語では、この「十分ではないけれど、できる限りの」というニュアンスを表現するのに、the least S can (could) do「Sにできる最低限のこと」という表現をよく使います。イギリスの児童向け番組『機関車トーマス』にトーマスが自分の誕生日に友人たちを助けて回るエピソードがありますが、このエピソードのラストで、友人たちがサプライズパーティーを開き、次のように言うシーンが出てきます。



You are the best friend anyone could have. A birthday party is the least we could do to say “Thank you”.

「君はこれ以上ないくらい最高の友達だ。誕生日パーティーが僕たちにできるせめてものお礼だよ。」



参照：https://youtu.be/RWLIslZjsvQ

2文目の直訳は「誕生日パーティーがありがとうと言うために僕たちができる最低限のことです」となりますが、「せめてお礼に誕生日パーティーくらい開かせてよ」というニュアンスが読み取れるかと思います。このthe least S can (could)…という形は感謝やお礼の文脈に限らず、いろいろな場面で「せめて」や「せめてもの」の英訳として使えます。【練習問題】を解きながら確認してみてください。

【練習問題】



1. 彼は君の友達だよ。せめてそれくらいしてあげなよ。



2. 彼女はあんなに必死に頑張ったんだ。せめて機会は与えてあげたい。

[解答]



1. He’s your friend. That’s the least you can (could) do.



2. She’s worked so hard. The least we can (could) do is give her a chance.



ポイント：１の例は義務、2の例は願望に関する内容ですが、どちらもthe least S can (could) doを使って表現できます。この場合、can (could)は単に「できる」という意味を超えて「してもよい、するのが妥当だ」といったニュアンスを持っていると考えてもよいでしょう。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

