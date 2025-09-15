安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

講談社現代新書の新刊『自壊する保守』（菊池正史 著）は、第一線で活躍してきた政治ジャーナリストが混迷を続ける政治状況を読み解く「政治ミステリー」です。

本記事では、『自壊する保守』より「はじめに」を公開します。

「日本人ファースト」という言葉によって表面化した「右派ポピュリズム」

2020年代半ばになって、日本の政治を支配したものは「減税」と「日本人ファースト」だった。2025年の東京都議選、参議院選挙で躍進したのが「手取りを増やす。」をスローガンに掲げた国民民主党と、「日本人ファースト」と叫んだ新興政党の参政党だ。

参院選では、自民党と公明党の与党は過半数割れの大敗を喫した。減税や給付金には「バラマキ」という批判がつきまとうが、これは古き自民党のお家芸だった。長く続いた公共事業投資による経済対策もそうだし、新型コロナ感染症拡大に伴う現金給付もその象徴だ。今回は、そのお株を奪う減税や給付政策をアピールした野党に支持が集まった。

一方、「日本人ファースト」という言葉によって表面化した「右派ポピュリズム」は、1945年の敗戦後、長く抑制されてきた。しかし、徐々に鎌首をもたげ、敗戦から80年を経て、いよいよ爆発的な力を持つようになってきた。

リベラルな分配重視の「バラマキ」も「右派ポピュリズム」も、敗戦後、担い手は一貫して自民党だった。左から右までの包括的な支持層を抱えていたことが自民党の多様性であり、柔軟性であり、強みだった。しかし、今、それらの専売特許を新興勢力に奪われ、奪った側の新興勢力が躍進したのである。特に、参政党の演説は大衆の熱狂に包まれた。

その背景にあるのは、長期にわたる日本の政治や経済の停滞である。1990年代以降、政治改革や経済再生の名のもとに、さまざまな施策が試みられてきた。小選挙区比例代表並立制の導入（1994年）、省庁の再編（2001年）、小泉政権下の郵政民営化の推進（2000年代前半〜2007年）、政権交代の実現（2009年）など、政治や行政の枠組みにも手が加えられたが、それらの多くは期待されたような成長や分配の改善をもたらすことはなかった。

結局、数十年にわたり、賃金も思うようには上がらず、日本経済はデフレスパイラルを脱することができなかった。「失われた30年」は、いまや「40年」に向かって進行中である。

参政党への熱狂が「危うい」理由

公共事業や補助金を大盤振る舞いした財政政策に限界が見えると、次は金融政策に活路が求められた。

2013年、安倍政権では、日銀に圧力をかけて、これまで踏み切らなかった「異次元の金融緩和」が行われた。黒田日銀は、ETF（上場投資信託）やREIT（不動産投資信託）を通じた株式や不動産の購入も進めた。日本銀行という巨大な買い手の登場によって、株価や不動産価格は右肩上がりに上昇を続けた。しかし、その恩恵を受けたのは企業や投資家ばかりで、大半の国民はその果実を受け取れなかった。

それどころか、ウクライナ危機以降、長らく安定していた物価が上昇に転じ、2025年には食料品価格が前年度比で7%上昇した。米にいたっては1年で約2倍になった。実質賃金は減少しており、多くの日本人の家計は急激に苦しくなっている。

参院選で自民党が大敗した背景には、こうした日本国民の苛立ちと怒り、改革への失望、不安と怨嗟の蓄積がある。

重苦しい閉塞感の中で、急激に広がりを見せているのが「陰謀論」も含めた新たな「物語」だ。「だれかが邪魔をしているのではないか」「敵をあぶり出せ」といった言説が力を持ち、「二極対立」のストーリーが紡がれていく。「敵」への怒りと憎しみを煽動するリーダーが登場し、その言葉に人々は熱狂する。参政党を率いる神谷宗幣の演説には、こうした熱狂の構造が色濃く表れている。

「日本の経済が30年間、伸びないように伸びないようにされてきた。これ偶然ですか？ 失敗ですか？ だれかがわざとやっていませんか？ 我々は政府と財務省の言うことは信用できない」（2025年7月9日の札幌市街頭演説）

私も何度か神谷の街頭演説を聴いたことがあるが、聴衆の熱狂を感じたのは、2001年に首相となった小泉純一郎の街頭演説以来だ。小泉は「自民党をぶっ壊す！」と叫んで総裁選挙で勝利し、いわゆる郵政選挙で抵抗勢力に刺客候補を送って圧勝した。あの時も、何千、何万という聴衆が街頭に群がり、「純ちゃーん」と叫び続けた。

古い体制との対立構造を煽り、敵を作って人々の不満や怒りに「はけ口」を与える手法は神谷も同じだ。ただ、参政党への熱狂と、小泉へのそれとは、まったく質が違うというのが私の感想だ。小泉への熱狂にはまだ「期待」が大きかった。それは改革への「期待」であり、時代が変わるかもしれないという「期待」である。当時、多くのメディアが小泉の「劇場型政治」をポジティブに伝えたのもそのせいだろう。

ところが今回、対立構造を煽る神谷たちの演説に興奮した聴衆の叫びから伝わってきたものは、期待より怒り、怨嗟、そして敵への憎しみだった。その敵は何か。小泉の時は、民営化に反対する旧郵政省の役人であり、政治的な「抵抗勢力」に限定されていた。しかし、神谷は違う。もちろん「政府や財務省」もそうだが、新たに「外国人」を持ち出した。

「特にこの30年は、これもグローバリズムのせいで、日本人の所得がどんどん、どんどん落とされてですね、子どもも産めなくなって、若い人が結婚できなくなってますから。大変だ、大変だと言って、どんどんどんどん外国人を受け入れて国を変えていこうとしている」（2025年7月18日の岐阜市街頭演説）

聴衆の被害者意識、搾取されているという負の感情をかき立てる。それに対し、「外国人排斥反対」と叫ぶ勢力がやってきてヤジを飛ばす。また神谷が絶叫する。

「我々は外国人差別したいんじゃないんですよ。反日の日本人と闘っているんですよ！」

「卑怯だ、卑怯だといっているが、お前らの方が卑怯なんだよ！ 日本人なめんなよ！」（同前）

選挙後の7月21日、新橋での街頭演説も聴衆が敵味方に分かれて罵り合う異様な光景だった。

日本の政治が「日本人ファースト」であることには半面の真理があると思う。どの国の政治も、自国民の平和と繁栄が第一の目的だ。しかし、自分の国だけが豊かで、平和ならそれでよいという理屈は到底成り立たないことはいうまでもない。諸外国、異文化との共存こそが、自国の平和と繁栄にとっても重要であり、政治の使命であり、現実的な課題であろう。

神谷宗幣自身は、「差別主義を助長しているのではないか」という批判に一定の配慮を示し、反対派に対しても「彼らも参政党のファンにする。参政党があってよかったと言ってもらえるような政治を目指します」（7月21日の都内街頭演説）と語るなど、融和的な姿勢を打ち出している。「外国人を差別する意図はない」との主張も、繰り返し表明している。

しかし、真に問われるべきは、彼の個人的な「抑制」や「真意」ではない。むしろ問題は、「日本人ファースト」や「反グローバル」「反ワクチン」といったスローガン的な言葉が、どのように聴衆に受け取られ、いかなる効果を生んでいるのかという点にある。仮に神谷が慎重な立場を貫いていたとしても、「共存」に向けた具体的な政策的展望や、「反科学」と見なされうる主張の実証的な裏づけがなければ、それらの言葉は独り歩きし、結果として排外的な感情や差別意識、あるいは根拠の乏しい迷信を助長する可能性が高い。

実際、参政党の集会に見られる熱狂と対立の風景は、そうした危うさを如実に物語っていた。私自身、あの空気に直面し、戦慄にも似た危機感を抱かずにはいられなかった。歴史に目を向ければ、かつてナチス・ドイツはアーリア人種の優越性を鼓吹し、世界支配を目指して暴走した。日本においても、「先祖を神だと信じた民族」（横光利一）として皇道主義のもとに大東亜共栄圏を構想し、共に戦争の惨禍を引き起こした。そして両国は、膨大な犠牲を強いた末に敗北を迎えたのである。

この悲劇の歴史が教えるのは、孤立よりも協調、迷信よりも科学、武力よりも経済、そして過剰な精神主義よりも物質的な豊かさの追求であるという明確な教訓である。その追求の道のりは一朝一夕には実現しない。何十年、あるいは百年の歳月をかけて、我慢強く努力し、知性を磨き、議論を重ね、創意工夫を続けていかなければならない。その営みこそが、真に社会を変える力を持つのであり、ただ叫ぶだけでは何も変わらない。

しかし同時に、知性や理性、教養が、熱狂の前では驚くほど無力であることもまた、歴史が物語っている。日本もそうだったが、戦争という破滅へと国家を駆り立てたのは、為政者の意思だけではなく、熱狂する大衆の後押しであった。ゆえにこそ、大衆の熱狂には細心の注意を払い、時に冷ややかな距離を取る必要がある。これもまた、敗戦から学んだはずの教訓である。

「異形の保守」はどのように生まれたのか

敗戦から80年が経過し、戦争の悲惨な記憶や戦後の混乱の記憶は次第に風化しつつある。その隙間を縫うようにして、熱狂を糧とする政治運動が、再び力を持ち始めている。参政党は、過去の選挙でその熱狂を明確に動員し、一定の成果を挙げた。次なる選挙において、再び「抑制」ではなく「熱狂」に頼る誘惑に駆られる可能性は否定できない。

このような誘惑は、決して参政党に限ったものではない。第2次安倍政権以降の自民党もまた、差別的発言を繰り返す議員の存在を黙認し、法務省からも人権侵害の指摘を受ける事例すら生じるなかで、右派ポピュリズム勢力を着実に支持基盤として取り込んできた。

この勢力は、戦後日本の民主主義的な価値観や歴史認識に懐疑的であり、しばしば戦前の価値観を称揚するという意味において、確かに「保守」ではある。だがそれは、「反戦」と「協調」を信条としてきた、吉田茂以来の「保守本流」とは、本質的に異なるものであると私は考える。

いわばこの「異形の保守」は、保守本流の内部から生まれ、せめぎ合いながら次第に台頭してきた存在である。本書は、この勢力の形成と拡大の過程を歴史的にたどり、検証することをひとつの目的としている。

それは同時に、自民党という保守政党が、生き残りを図る中で自己変質し、その果てに崩壊の道を歩み始めているという政治的現実を明らかにする作業でもある。その変質の過程は、1990年代初頭からの「失われた30年」「改革の30年」とも軌を一にしており、私自身が記者として政治の現場に身を置いてきた年月とも重なっている。

この30年をふり返るとき、私が大きな「曲がり角」と感じた節目は3度あった。第1に小沢一郎による政治改革、第2に小泉純一郎による構造改革、そして決定的な転機として第3に挙げるべきは、安倍晋三による長期政権である。

小沢の改革でうごめき始めた「右派ポピュリズム」の潮流は、小泉政治を経て、安倍政権下において遂に支配体制の一翼を担う勢力として正当化されるに至った。ネット空間での影響力を強め、リベラル勢力や政治的中間層を威嚇する存在となったこの潮流は、同時に巨額の財政赤字に目をつむり、政治の言葉を歪め、ついには政治資金をめぐる腐敗の温床となり、自民党の信頼を着実に蝕んでいった。

にもかかわらず、この「右派ポピュリズム」は、安倍政権の「一強体制」を支えた柱だった。安倍が凶弾に斃れた後も、その影響力はなお強く、菅、岸田政権を陰に陽に支配した。そして今や、石破茂をはじめとする旧来の保守勢力を離れ、参政党のような新興勢力に憑依しようとしている。

「右派ポピュリズム」は、安倍の死後もなお、日本の政治を支配し続けている。本書がその実態と影響を冷静に分析し、日本政治のあるべき針路を再考する契機となることを、心より願うものである。

