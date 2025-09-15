東京ステーションホテルの華やぐクリスマスケーキで特別な夜を

東京駅丸の内駅舎に佇む東京ステーションホテルから、今年も心華やぐクリスマスケーキが登場します。国産いちごを贅沢に使ったショートケーキや、カカオの深みを味わえるチョコレートショートケーキ、さらに食卓を彩るパーティーセットなど、ホテルならではの上質なラインナップ。大切な人と過ごす特別な夜にふさわしい、上品で心に残る味わいをお届けします。

国産いちごを贅沢に使ったショートケーキ

最大30粒の国産いちごをあしらった「クリスマスショートケーキ」（8,300円／5号・直径15cm）は、ふんわりスポンジと軽やかなクリームが絶妙なバランス♡

しっとり焼き上げた生地に、いちごを二段に重ねた華やかな仕立てで、世代を問わず楽しめます。

宿泊ゲスト専用の3号サイズ（5,800円・税サ込）も用意され、館内でしか味わえない特別感をそのままに、ご自宅でも堪能できます。

カカオ香るチョコレートショートケーキ

チョコレート好きにおすすめなのが「クリスマスチョコレートショートケーキ」（7,800円／4号・直径12cm）。2種類のカカオをブレンドした濃厚なガナッシュをサンドし、軽やかな口当たりを実現しました。

たっぷりのチョコレートシャンティの中には10粒のいちごを忍ばせ、カットした瞬間に現れる断面も美しく、思わず笑みがこぼれる仕掛けが♪ 苦みと甘さの絶妙な調和を楽しめます。

華やぐ食卓に♡パーティーセットも

ケーキと合わせて楽しめる「クリスマスパーティーセット」（5,800円）は、みちのく清流鶏もも肉のルーレやフライドチキン、ソーセージ、オニオンリングなど豪華なラインナップ。

3～4名でシェアできるボリュームで、クリスマスの食卓をより華やかに演出します。12月20日～25日（12/22除く）の期間限定で受け取り可能。ホテルメイドの味を自宅で味わえる貴重な機会です。

聖なる夜を彩る東京ステーションホテルのケーキ

イルミネーションが煌めく冬の丸の内で、東京ステーションホテルが贈る特別なクリスマスケーキとパーティーセット。

国産いちごの華やかさ、カカオの奥行き、そしてホテルメイドの食事が織りなす豊かな時間は、大切な人とのひとときをより輝かせてくれます。

今年のクリスマスは、上質な味わいと共に、心に残る思い出をテーブルに添えてみませんか？