◇カーリング女子日本代表決定戦(14日、稚内市みどりスポーツパーク)

カーリング女子日本代表決定戦は14日、フォルティウスが代表の切符を獲得。敗れたSC軽井沢クラブがオリンピックへの道が途絶えました。

2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックへ向けて、先に3勝を挙げたチームがオリンピックの出場権がかかる12月の世界最終予選に出場となる代表決定戦。

13日までに軽井沢クラブが2勝1敗と王手をかけましたが、14日午前の試合で崖っぷちのフォルティウスが勝利。2勝2敗となって迎えた運命の最終戦は、5-5の第10エンド、後攻のフォルティウスが1点を奪い、辛くも勝利。ラストショットは数センチほどの差で決着となりました。

フォルティウスは予選初日は2連敗スタートも、崖っぷちから強さをみせて、執念の代表切符。一方、SC軽井沢クラブは、スキップ上野美優選手をはじめリンクに立った4人が20代前半と若きチームで挑み、試合後は4人が顔を寄せ合い、涙を流しました。

SNSでは、「最後の最後の差が1ポイント、数センチというのがカーリングはドラマ過ぎるな」「ラストショットで数センチの差は胸熱！」「フォルティウスおめでとう！若さの軽井沢も素晴らしかった！」「数センチの差...鳥肌立った」など、ラストショットに注目が集まりました。

勝ったフォルティウスは、8チームが参加する12月の世界最終予選でわずか2枠のオリンピック出場権を目指します。