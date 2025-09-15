「シティの勝利は当然だ。ユナイテッドは悲惨な状態」ダービーで惨敗…現５部クラブ監督のOBが古巣マンUを酷評「FA杯で対戦したい」
現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが激突。ホームの前者が３−０で圧勝し、今季最初のマンチェスターダービーを制した。
ペップ・グアルディオラ体制10年目のシティは、開始18分に今季初先発のフィル・フォーデンの得点で幸先良く先制。その後、53分と68分に頼れるエース、アーリング・ハーランドが追加点を挙げ、同じ街の宿敵を粉砕した。
一方、昨季の途中からルベン・アモリム監督が率いるユナイテッドは、非常に厳しい結果となった。同クラブOBで、現在はイングランド５部のフォレストグリーン・ローバーズの監督を務めるロビー・サベージ氏は、現地のBBCラジオで古巣を酷評。こう言い放った。
「マンチェスター・ユナイテッドは、ピッチ上に守備的選手が何人いるんだ？フォーメーションが機能しておらず、酷いものだ。今この瞬間、フォレストグリーン・ローバーズがFAカップ３回戦に進出したら、ホームで彼らと対戦したいと思うだろう。（４部の）グリムズビーは（今季のカラバオカップ２回戦で）彼らを破った…」
ユナイテッドのユース出身でもあるサベージ氏はまた、「マンチェスター・シティの勝利は当然だ。マンチェスター・ユナイテッドは悲惨な状態だ」と口にした。
一昨季は８位、昨季は15位、そして今季は――。名門復権への道のりは険しい。
