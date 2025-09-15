歌手の氷川きよし（47）が14日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演。休養期間中の生活について告白した。

今回は「ニュースになった話&その続きを一挙公開SP」と題して放送され、氷川が出演した回の未公開シーンが流れた。

2022年の紅白歌合戦でのパフォーマンスを最後に、歌手活動を休止し充電期間に入った氷川。昨夏には東京・大阪で25周年記念コンサートを開催するなど1年8カ月ぶりに歌手として本格的に活動を再開し、復帰後は「KIINA.」とも名乗るようになった。

休養中の生活について氷川は「ロスに2カ月間行ってて」と明かした。ロスでは「ハリウッドのとこも見に行ったりとか、憧れてるとこ全部行って」と振り返った。また2カ月間のロス生活については「やっぱり大変だなと思いました。物価もそうですし」とした。

それでも「通訳の方がついてくれたりとかいい状況で過ごせてた。友達もいっぱいいるから。アメリカに行って日本の良さも改めて感じました。アメリカはアメリカで凄く自由な国で。みんないろんな個性を持ってて、表現もいろんな表現もできてて。地球上のいろんな人に会って、いろんなことを聞いたり見たりすると、また世界が広がるんだなって」と感じられたことに「いい経験ができた」と明かした。