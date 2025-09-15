＜天気＞

北海道は晴れますが、午後ににわか雨がありそうです。とくに日本海側とオホーツク海側は急な雨や落雷、竜巻などにご注意ください。

東北は晴れて、行楽日和になるでしょう。北陸と関東〜九州は、雲は多いものの晴れ間がありそうです。土日よりは晴れるところが多いでしょう。

ただ、午後は山沿いを中心ににわか雨がありそうです。関東も日中は日差しや晴れ間がありそうです。午後は山沿いを中心ににわか雨があり、奥多摩など山沿いでは激しい雨が降るところがあるでしょう。

都心周辺にも雨雲が流れ込んでくる可能性があるため、夜は急な雨に注意が必要です。

＜予想最高気温＞

全国的に暑くなるでしょう。全国的に平年より3℃〜5℃高く、真夏の暑さになりそうです。昼間はエアコンの効いた部屋など、涼しいところでお過ごしください。

札幌 28℃（前日より4℃高い）

仙台 27℃（前日より4℃低い）

新潟 30℃（前日より1℃高い）

東京 31℃（前日より1℃低い）

名古屋 36℃（前日より4℃高い）

大阪 35℃（前日より2℃高い）

福岡 33℃（前日より1℃高い）

＜週間予報＞

16日（火）までは晴れて暑くなるでしょう。ただ、関東は16日（火）は雨のところがありそうです。17日（水）は北日本で雨が降りだして、18日（木）は日本海側で雨になるでしょう。

19日（金）と20日（土）は秋雨前線が本州付近に停滞するため、関東〜九州で雨のところが多くなりそうです。