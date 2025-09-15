◇高校野球秋季静岡県大会 ▽１回戦 星陵３−２浜松南（１４日。磐田球場）

開幕し、１回戦８試合が行われた。星陵は浜松南に延長１０回タイブレークの末、無死満塁から野口誉央（よお、２年）の中犠飛で３―２と劇的サヨナラ勝利を挙げた。

一塁ベースに向かいながら「ヨッシャー」と、叫んだ。同点の延長１０回無死満塁で星陵・野口がサヨナラ中犠飛だ。「直球一本に絞っていた。打った瞬間、これならと思った」。臨時代走の三塁走者・露木一翔（２年）が生還すると、三塁ベンチから飛び出してきた仲間とホームベース付近で歓喜の輪をつくった。

願ってもない好機に斎藤肇監督（５２）から「笑顔で行け」と送り出された。打席に向かった野口は「遠くに飛ばせば、確率的に点が入る」と外角高めを強振。「しっかり芯で捉えられた」と打った瞬間、劇的勝利を確信した。

兄・央雅（おうが）さん（法大３年）は日大三島の「５番・左翼」で２０２２年に春夏連続甲子園出場した球児。当時、中学生だった弟はアルプスで応援した。「甲子園のすごさに圧倒された」。同時に、あこがれを抱いた。「兄と違う高校で全国を狙いたい」。自宅のある富士宮市内で元プロ野球選手の斎藤監督が指揮する星陵を選択した。

足をつりかけながら４回から延長１０回まで好投したエース・長谷川瑛太（２年）をバットで援護。「あの回で決めなかったら、交代させるつもりだった」と、指揮官が殊勲の一打を喜んだ。２回戦の相手は名門・静高。「次も活躍して倒したい」と、野口。甲子園常連校を撃破して兄の立った聖地を目指す。（塩沢 武士）

〇…袋井は静清に６−４。最速１２０キロ前後のトルネード左腕・成瀬大翔（だいと、２年）が８安打４失点完投でチームを２０１４年以来、１１年ぶりに秋の県１勝に導いた。「９回は気を抜いてしまった」と四球からの３失点を猛省したが、打たせて取る投球で２度甲子園出場経験のある静清打線を８回まで１点に抑えた。「左股関節に体重を乗せることを意識するため」今秋から打者に背中を見せるフォームに変更。「球の質が良くなった」と、効果を明かした。