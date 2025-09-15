◆米大リーグ パドレス―ロッキーズ（１４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレスのダルビッシュ有投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のロッキーズ戦で４登板ぶりの今季４勝目を目指して先発した。

初回を無失点で立ち上がると、その裏にクロネンワースの適時打とイグレシアスの２点適時打で３点を援護をもらった。２回にはメリルが１３号３ランを放って６点目。３回にはフェルミンの適時打で７―０とリードを広げた。

大量援護をもらったダルビッシュは４回、先頭のモニアクに対し、真ん中に入ったカットボールを右越えにホームランされて初失点。がっくりと肩を落とした。続くクリムには１０球粘られたが見逃し三振。後続も抑えて本塁打の１点のみとした。

ナ・リーグ西地区でドジャースと首位争いを繰り広げている。両軍とも直近１０戦は５勝５敗で、前日まで２・５ゲーム差。直接対決はすでに終わっており、追い抜くには勝ち続けるしかない。

ダルビッシュは８日（同９日）の前回登板では、本拠でレッズ戦先発。６回途中３失点で降板し、６敗目の可能性があったが、味方が追いついて黒星が消滅した。