◆米大リーグ カブス４―３レイズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のレイズ戦に先発し５回を７安打３失点も１０勝目ならず。また続けていた連続試合クオリティスタート（ＱＳ）も７で止まった。防御率は３・２９。

初回だった。先頭のＹ・ディアスにカウント２―１からのまん中のスプリットを左中間スタンドに運ばれると、続くカミネロには１―２と追い込むも再びスプリットを、ディアスとほぼ同じ場所にたたきこまれた。

３回２死二、三塁ではバントを試みたＪ・ローの投手左へのゴロをつかみ損ねて（記録は失策から安打に訂正された）３点目を失った。１回１死からの４者連続を含め今季最多タイの９三振を奪うなどピッチング自体良かっただけに、初回の２発が痛かった。

試合は６回ハップの２２号で１点差としたカブスが７回にホーナーの二塁打で逆転し今永の８敗目を消して勝利。首位ブルワーズとの差を５・５に縮めた。

なお、鈴木誠也外野手は体調不良のためか３試合連続ベンチスタートで出番なく３試合連続の欠場となった。