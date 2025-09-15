¤ª¾Ð¤¤ÅìÀ¾·èÀï¡ª¡ÈÅì¤ÈÀ¾¤É¤Á¤é¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡É¤ò·è¤á¤ëÇú¾Ð¥³¥ó¥È¥Ð¥È¥ë¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¤Ç³«ºÅ
9·î15Æü¡Ê·î¡Ë24:29¡Á24:54 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¡£MCÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤ªÂê¤«¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£
¢¨·ÏÎó¶É¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
º£Ìë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤ÅìÀ¾·èÀï¡×¡ªÅì¤Î·Ý¿Í¤ÈÀ¾¤Î·Ý¿Í¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¤è¤êÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Çú¾Ð¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
À¾¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö¶¯¤¤å«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤³¤½¡ËµÈËÜ¤ÎÊõ¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢Åì¥Á¡¼¥à¤¬¡ÖÂ©¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢Âçºå¡×¤ÈÄ©È¯¤·¡¢ËÁÆ¬¤«¤é²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹Å¸³«¤Ë¡ª
Åì¥Á¡¼¥àºÇ½é¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥º¡ª²¶¤¬±¢¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÀÌ¾¤òÅö¤Æ¤ÞSHOW¡ª¡×¡£¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¤¬±¢¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÀÌ¾¤ò¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Áá²¡¤·¤ÇÍ½ÁÛ¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Åú¤¨¤¿¡È¤¢¤ÀÌ¾¡É¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Î½ÂÃ«Æäºé¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡ª¤½¤Î¶Ã¤¤Î²òÅú¤È¤Ï¡Ä¡©
À¾¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÊÑ¤Ê¸ª½ñ¤¤À¤é¤±ÍèÉÐ¾Ò²ð¡×¤È¤¤¤¦Âç´îÍøÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤ªÂê¤ËÄ©Àï¡£30ÉÃ´Ö¤ÎºîÀï²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦Æ²Á°Æ©¤¬¡Ö²¶¡¢Á´Éô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ï¡×¤ÈÀè¿Ø¤òÀÚ¤ê¡¢ÉñÂæ¤Ø¡Ä¡ªÆ²Á°¤ÎÂç´îÍøÎÏ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢Çï¼ê³åºÓ¤ÎÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ªÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤äÃç´ÖÆâ¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤²¤§Æ²Á°¤µ¤ó¡×¤È¾Î»¿¤ÎÍò¤Ë¡£
¾å½ÐÍè¤ÎÀ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥È¤ò¼õ¤±¡¢Âç¸ç¤¬¡ÖÅì¥Á¡¼¥à¡¢¸«¤Æ¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤¦¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¡Ä¡×¡ÖÂçºê¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Åì¥Á¡¼¥à¤â¤ªÂê¡ÖÊÑ¤Ê¸ª½ñ¤¤À¤é¤±ÍèÉÐ¾Ò²ð¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
Ç¤¤µ¤ì¤¿¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡Ä¡ªÆ²Á°¤ËÂ³¤¡¢Âçºê¤Ï¡ÈÇú¾Ð¤ÎÍèÉÐ¾Ò²ð¡É¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢½ÂÃ«¤¬¥³¥ó¥È¤Ë»²Àï¡ª¤ªÂê¤Ï¡ÖÌîµå´ÑÀïÃæ ¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤Î¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¡×¡£¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤Î¾×·âÅª¤Ê½÷¤ÎÁè¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¡Ä!?
Åì¤ÈÀ¾¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤¤ª¾Ð¤¤¥Ð¥È¥ë¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£½Ð±é
MC¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¿³ºº°÷¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë / °ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢½ÂÃ«Æäºé
Åì¥Á¡¼¥à¡§¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¢ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡Ê¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡Ë¡¢¿®»Ò¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï
À¾¥Á¡¼¥à¡§³¿Äâ¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£
¢¨50²»½ç