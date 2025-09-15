ボクシング・トリプル世界戦（１４日・ＩＧアリーナ）――スーパーバンタム級４団体統一王者、井上尚弥（大橋）が挑戦者の世界ボクシング協会（ＷＢＡ）同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を３―０の判定で破った。

世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）は６度目、ＷＢＡ、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は５度目の防衛。

井上は、５度目の４団体統一王座の防衛を果たし、スーパーミドル級のサウル・アルバレス（メキシコ）を抜き、男子歴代最多を更新。世界戦の連勝記録は２６となり、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザー（ともに米）と並び、男子歴代最多となった。

約６年ぶりの判定勝利。最後まで隙を見せず、モデルチェンジした井上尚が難敵を下した。

アフマダリエフは２０１６年のリオデジャネイロ五輪銅メダリスト。強打の相手に対し、スピード差を生かし、序盤から距離をとってジャブ、ワンツーからの右ボディーを効果的に使った。時折、トリッキーな動きを見せるなど相手をほんろう。いつもはパワーがクローズアップされるが、抜群の防御とフットワークで観客を沸かせた。試合後は「アウトボクシングもいけるでしょう！」とおどけた。

陣営が「キャリア一番の強敵」と位置づけた一戦。ハイレベルな相手との約１２０ラウンドに及ぶスパーリングで決戦に備えた。元世界王者のマーロン・タパレス（フィリピン）を招聘（しょうへい）した上、帝拳ジムにプロ入り後初となる「出稽古」も敢行。その内容は、所属ジムの大橋秀行会長が「故障してもおかしくないぐらいのギリギリの練習」と評する激しさだった。

次戦は１２月、サウジアラビアで試合が予定される。「また素晴らしいボクシングを見せられるように頑張る」と井上尚。来春に計画される中谷潤人（Ｍ・Ｔ）とのドリームマッチに向け、また一歩、前進した。（荒井秀一）

井上尚弥（いのうえ・なおや） 神奈川県出身。３２歳。２０１２年デビュー。１４年にＷＢＣライトフライ級王者。同年に就いたＷＢＯスーパーフライ級王座は７度防衛。１８年にＷＢＡバンタム級王座を獲得し、３階級制覇。１９年にＩＢＦ、２２年にＷＢＣとＷＢＯの同級王座を獲得し、日本人初の４団体統一王者に。２３年７月、ＷＢＣ、ＷＢＯスーパーバンタム級王座を獲得し、４階級制覇。同年１２月に史上２人目となる２階級での４団体統一を果たした。３１戦全勝（２７ＫＯ）。