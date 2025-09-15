お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（47）とお笑い芸人の出川哲朗（61）が14日に放送された日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（後7・00）に出演。お笑いタレントのイモトアヤコ（39）に同番組のディレクターを務める夫へのクレームをぶちまける場面があった。

今回は恒例企画「QTube」で中岡がベトナムを訪れたVTRを放送。そのロケ中に第2腰椎圧迫骨折疑いのケガを負ったため、負傷前までの映像を流した。帰国後、同企画の助っ人として出川が登場し、ビッグゲストとしてバスケットボールNBAレーカーズの八村塁が3年ぶりに参戦した。

前回は八村と2人で挑戦したが、今回は出川と八村の挑戦を見守るという形に。ただ、多忙を極める八村が出演できる時間はわずか30分だった。そのため、企画の準備をしている間に中岡がインタビューするなど、時間をフル活用していた。

八村との挑戦VTRを見た後、スタジオでは同企画について出演者たちがコメントした。すると、VTRで出川がサイン入りユニホームをかけた「風船ボール拾い」の挑戦で必死になりすぎていたことを指摘されると「時間がないからとにかく…“挑戦も1回だけです”とか言われて焦りすぎて」とスタッフから指示されていたことを振り返った。

さらに続けて「それでアンタの旦那だよ!」とイモトを指さし「アンタの旦那が“早く早く!早く、出川さん!時間がないから早く!”って。アンタの旦那!それで焦っちゃって焦っちゃって。余計に。アンタの旦那タチ悪いわぁ〜」とイモトの夫からの指示で精神的に余裕がなくなったと不満をぶちまけた。

これに中岡も「アンタの旦那ひどかったよ。ちょっと本当に」と伝えた。イモトが「本当ですか?」と返すと「人が質問しといて、答えてくれてる時に次行こうとするんですよ。そんな失礼なことないぞ!旦那!」と明かした。

2人のクレームにスタジオは笑いに包まれ、イモトはタジタジだった。