きょう15日（月）は敬老の日、3連休最終日という方も多いかもしれません。全国的に晴れ間の出る所が多くなりそうなんですが、厳しい暑さと急な雷雨にはお気をつけください。週中ごろは前線の影響で北から雨の範囲が広がる予想です。この雨を境に季節が一歩進み、ようやく厳しい残暑が収まりそうです。

■きょうの全国天気

関東から北陸・山陰付近は雲が多いものの、全国的に晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、各地とも変わりやすい天気で、晴れる地域も含めて午後を中心に急な雨や雷雨の可能性があります。特に、山や川のレジャーは空模様の変化にご注意ください。

■きょうの予想最高気温

西日本・東日本の広い範囲で30℃以上の真夏日となり、近畿や東海では35℃以上の猛暑日が続出するでしょう。静岡の浜松や名古屋は36℃予想、岐阜や京都、大阪も35℃予想です。9月も半ばとなりましたが、熱中症対策をしっかりと行ってください。札幌はきのう14日（日）より5℃高い28℃の予想です。北日本では朝と昼間の気温差が大きくなりますので、重ね着をするなど、服装で上手く調節してください。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 :28℃ 釧路 :24℃

青森 :30℃ 盛岡 :28℃

仙台 :27℃ 新潟 :30℃

長野 :31℃ 金沢 :32℃

名古屋:36℃ 東京 :31℃

大阪 :35℃ 岡山 :32℃

広島 :32℃ 松江 :31℃

高知 :34℃ 福岡 :33℃

鹿児島:33℃ 那覇 :34℃

■熱中症警戒アラート

東海から西の太平洋側を中心に発表されています。敬老の日、家族で集まる予定の方もいらっしゃるかもしれませんが、声を掛け合いながら熱中症対策を行ってください。また、食品の管理にも注意が必要です。

■週間予報（西日本・沖縄）

水曜日にかけて晴れ間が出ますが、にわか雨があるでしょう。大阪はあす16日（火）も猛暑日の予想です。木曜日は前線の影響で曇りや雨の所が多くなり、週末には近畿も含めて最高気温が31℃前後に落ち着く予想です。

■週間予報（北日本・東日本）

水曜日から木曜日は雨の降る所が多いでしょう。金曜日以降は最高気温が30℃を下回る所が多い予想です。東京都心も金曜日は27℃予想と、ほぼ平年並みに落ち着きそうです。最低気温も金曜日以降は25℃を下回る所がほとんどで、熱帯夜からも解放されるでしょう。