プロ野球パ・リーグは各地で3試合が行われました。

首位・ソフトバンクは3点ビハインドの6回、1アウト1塁2塁を作ると野村勇選手のタイムリーで1点を返します。さらに海野隆司選手と笹川吉康選手もタイムリーで続き同点とすると、2アウト1塁3塁で柳町達選手がセンターへ運び逆転しました。4回以降オリックスにヒットを許さなかった投手陣がリードを守り、ソフトバンクが連勝としました。

2位・日本ハムは初回、2つの犠牲フライで2点を先制、2回には石井一成選手がソロホームランで3-0としました。先発の福島蓮投手は7回に西武のセデーニョ選手に1点差とされますが、8回から継投で逃げ切った日本ハムが4-3で勝利しました。

ロッテと対戦した4位・楽天は1点リードの3回にフランコ選手が2点タイムリーを放ちリードを広げます。先発の藤井聖投手は4回に1点を返されると早くも投手交代。以降はロッテに得点を許さず、合計7人の投手をつぎ込んだ楽天が勝利しました。

◆ソフトバンク 4-3 オリックス

勝利投手【ソフトバンク】有原航平(12勝8敗)

敗戦投手【オリックス】山岡泰輔(4勝3敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(3勝3敗26S)

◆日本ハム 4-3 西武

勝利投手【日本ハム】福島蓮(4勝)

敗戦投手【西武】隅田知一郎(9勝9敗)

セーブ【日本ハム】齋藤友貴哉 (1敗2S)

本塁打【日本ハム】石井一成6号、郡司裕也8号【西武】西川愛也9号、セデーニョ4号

◆楽天 5-1 ロッテ勝利投手【楽天】宋家豪(1勝1S)敗戦投手【ロッテ】小島和哉(8勝8敗)本塁打【楽天】浅村栄斗7号、ボイト12号