東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会第2日が14日に行われ、国立競技場発着のコースで争う女子マラソンで小林香菜（大塚製薬）が2時間28分50秒で日本勢最高の7位入賞を果たした。早大時代はランニングサークルに所属。昨年4月に実業団に入り、世界まで駆け上がった。大会前には「早く終わってほしい」と本音を吐露した24歳。重圧を抱えながらも、自国開催の大舞台を走り切り、感じたものとは。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

走り出したら迷いはない。歓声をいっぱいに受けた唯一無二のランナーが、世界で7番目に速く、陸上の聖地に戻ってきた。

大歓声に包まれた国立競技場。拳を握った小林に観客の視線は集まった。ラスト100メートル。最後の力を振り絞る。両手を上げて、ゴールラインを駆け抜けた。「もう、嬉しいです」。レース後、笑顔の花が咲いた。

レースは予想以上のスローペース。序盤から前に出た。小林の後方で形成された上位集団には強敵アフリカ勢がズラリ。24キロ付近で抜き去られた。「意外と早く来た。ここから粘ろう」。心は折れない。上位を走っていた海外勢も、途中棄権や突然のペースダウンなど波乱を呼んだ。過酷を極めた中、世界初挑戦となった日本の新星が激走した。

プレッシャーと闘いながら走り続けてきた。

早大本庄高陸上部では全国的な実績はなし。早大では部活ではなく、マラソンの完走を目指すランニングサークル「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属した。練習は皇居ランを週1回2周する。楽しみながらも、自分はガチ練習。黙々とジョギングを続けた。

2021年11月の富士山マラソンで初挑戦。ネクストヒロイン枠で2023年の大阪国際女子マラソンに出場し、2時間29分44秒で12位に入ると、マラソンの虜になった。最前線で戦いたい――。大塚製薬の河野匡監督に自ら売り込み、昨年4月に入社。大学時代は“自己流”で走り続けたランナーは、みるみるうちに実力を伸ばした。

その年の12月防府読売マラソンを2時間24分59秒の大会新で優勝。東京世界陸上代表選考を兼ねた今年1月の大阪国際女子マラソンでは、日本人トップの2位に。大舞台への出場権を手に入れた。

突如、変わった日常…感じた重圧「何でこんなに辛いんだろう」

大学卒業1年半で憧れた舞台へ。ただ、喜び以上に感じたのは重圧だった。「自分の走りで皆さんがどう思うかな」。考えると不安になった。河野監督も「この1年、初めてのことばかり。どこまで理解して対応できているのか僕も分かっていない。重圧を感じているのかなと思うところが沢山あった」と思いを明かす。

突如、変わった日常。慣れないトレーニングにも懸命に取り組んだ。怪我や体調不良もなく、全てのメニューを消化。初の大舞台に照準を定めた。

「怖いというか……。早く終わってほしい」。レース2日前、不安でいっぱいだった小林の姿はもうない。

「本当に最高でしたね。沿道も皆さんがずっと応援してくださって、本当に絶え間がなくて。沿道の近くで折り返すと、頭が痛いくらい聞こえて……。こういう大きなレースを走れることは幸せ」

日本陸連強化委員会の高岡寿成シニアディレクターには「彼女には驚かされてばかり。可能性の大きさを改めて感じた」と絶賛された。今後は「世界陸上入賞者」の肩書を背負うことになる。これまで以上に注目を浴び、プレッシャーを感じることもあるかもしれない。それでも――。

「『何でこんなに辛いんだろう』と思うこともあるけど、思い残すことがあってこの道を選んだ。そこをさっぱりと吹っ切れるくらい、この道を頑張ろうと思う。この経験を無駄にしないように。ロサンゼルスオリンピックに向けて準備していきたい」

決して楽しいだけでないこの場所で戦い続ける。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）