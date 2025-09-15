ソニー日本女子プロ選手権

国内女子ゴルフツアーのメジャー戦・ソニー日本女子プロ選手権最終日が14日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で開催された。金澤志奈（クレスコ）が18番パー4でのプレーオフ（PO）1ホール目で桑木志帆を破り、地元開催のメジャーで悲願のツアー初優勝。勝負が決着後、大先輩と涙で抱擁を交わした場面に感動が広がっている。

涙が溢れ出た。パーパットを沈め、悲願のツアー初優勝を決めた金澤。ギャラリーからの大歓声に笑顔で応え、優勝を争った桑木と抱擁を交わす。さらに祝福に現れたのは、ツアー29勝を誇る韓国人の大ベテラン、申ジエだった。

師と仰ぐ申ジエの姿を見ると、金澤は思わず涙。両手を顔に当てながら熱い抱擁を交わし「ありがとうございました」と、涙ながらに感謝を伝えた。しばらく言葉を交わした後、最後に再びハグ。感動の光景が広がっていた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xが実際の映像を公開。X上には「涙がとまらん」「涙が止まらない！ 超泣いた」「師匠の申ジエ選手との抱擁は涙なくしては見れません」「涙が…」「感動しました」「まじドラマやん」との反応が上がり、もらい泣きするファンが続出していた。

今大会の賞金総額は2億円で、優勝した金澤は3600万円を獲得。副賞として、ソニーグループ株式会社から「ソニー製品一式」に加え、ドイツの自動車メーカー、メルセデス・ベンツ日本合同会社から「GLA 200 d 4MATIC Urban Stars」が贈られる。



（THE ANSWER編集部）