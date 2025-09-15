元NMB48・山本彩、AKB48OGとの5年ぶり再会ショットに「2人とも美人すぎるお顔強い」の声
NMB48元メンバーで歌手の山本彩が13日にインスタグラムを更新。AKB48元メンバーとの再会2ショットを公開すると、ファンから「2人とも美人すぎるお顔強い」「可愛いコンビ」といった反響が寄せられた。
【写真】山本彩、AKB48元メンバーとの美の2ショット
山本が「お久しぶりのあんにんさん」と投稿したのは、入山杏奈との2ショット。写真には笑顔で寄り添う山本と入山の姿が収められている。投稿の中で山本は入山との再会について「最後に会ったのいつやろってフォルダ見返したらまさかの5年前という脅威のオリンピック超えにびっくり」とつづり「でも、そんな会ってない感じもしないし相変わらず可愛くて、近況エピソードも全部強くてすべらん夜やった（笑）」と振り返っている。
この投稿に入山も反応し「また5年経たないように気をつけないと」とコメント。ファンからは「美の2ショットありがとう」「2人とも美人すぎるお顔強い」「可愛いコンビ最高」などの声が集まっている。
■山本彩（やまもと さやか）
1993年7月14日生まれ。大阪府出身。2010年発足のNMB48に1期生として加入し、8年間キャプテンをつとめる。2018年11月に同グループを卒業。以降、ソロアーティストと活躍。今年5月と6月には、ソロになって初のアジアツアーとして広州、上海、台北で公演を開催した。
引用：「山本彩」インスタグラム（@sayaka__714）
