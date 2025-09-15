◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

プロ９年目の金沢志奈（３０）＝クレスコ＝が、ツアー初優勝を地元・茨城開催のメジャーで飾った。１打差３位で出て２バーディー、１ボギーの７１で回り、通算１０アンダーで並んだ桑木志帆（２２）＝大和ハウス工業＝とのプレーオフを１ホール目で制し、優勝賞金３６００万円と３年シードを獲得した。初Ｖをメジャーで達成するのは史上１４人目。笠間市の実家が生花店を経営し、幼少期に「お花屋さん」を夢見た金沢が、通算２３２戦目とツアー８番目の遅咲きながら涙の初Ｖをつかんだ。

涙があふれた。１メートル強のウィニングパットを決めた金沢は両手を突き上げ、師と仰ぐ元世界ランク１位の申ジエ（韓国）とハグ。今季は２位が２回、３位が２回と苦しんだが、１４人目のメジャーでのツアー初優勝を故郷の茨城で決め「悔しさを晴らせた。地元でメジャー。重なって本当にうれしい」と目を潤ませた。

笠間市の実家から車で３０分の大洗ＧＣは、パー７２で今季最長６８４０ヤード。同平均飛距離は全体８９位の２２８・６４ヤードの金沢はアプローチなど小技が光った。ＰＯ１ホール目は第１打を右に曲げ「うわっ」と焦ったが、グリーン左手前１３ヤードのカラーから第３打を５０センチに寄せてパーセーブで勝負あり。地元の大声援を全身で浴びた。

母・雅枝さんは笠間市で生花店を経営。幼少期に抱いた「お花屋さん」の夢は、１４歳で日本ツアー１勝の金愛淑氏に師事してから「プロゴルファー」に変わった。金氏が指導する申の海外合宿に１０数年前から参加。バンカーショットなど巧みな技術を「たくさん盗み見た」。レジェンド直伝の食事や筋トレで体重も体力も格段に増した。

同市出身の畑岡奈紗、１７年プロテスト同期の勝みなみらが若くして活躍する中、３０歳で遅咲きＶ。「複数回勝利を今季中にしたい」と満面の笑みで語った。（星野 浩司）

◆金沢 志奈（かなざわ・しな）１９９５年７月２９日、茨城・笠間市生まれ。３０歳。８歳から父の勧めでゴルフを始める。中央学院大時代に同郷の後輩・畑岡奈紗と出場した２０１５年国体で団体優勝。同大３年時の１６年に日本女子学生選手権を制すると中退。１７年７月のプロテストに一発合格し、同年下部ツアーで１勝。趣味は登山、読書。好きな花はアジサイ。名前は母・雅枝さんが「柔らかい響きがいい」と命名。１６４センチ、５３キロ。