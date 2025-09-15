◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）

秋華賞（１０月１９日、京都）トライアルの第４３回ローズＳ・Ｇ２は１４日、阪神競馬場で行われ、オークス馬のカムニャックが１番人気に応えて快勝した。この日の阪神２ＲでＪＲＡ通算２２００勝を達成した川田将雅騎手（３９）＝栗東・フリー＝は、歴代最多タイの６勝目とした。２着テレサ、３着セナスタイルとともに優先出走権を獲得した。

秋華賞の輪郭が見えてきた。オークス馬のカムニャックは３連勝で始動戦のローズＳを難なくクリアした。右回り、１８００メートルで結果が出たのは大きく、２冠目へ視界は良好だ。京都の内回りに舞台が替わっても不安は見つからない。

桜花賞、オークスで２着のアルマヴェローチェは、右第１指骨剥離（はくり）骨折で休養していたが、すでに栗東に帰厩。どこまで状態を上げられるかがカギになるが、能力はオークス馬と差はない。直行で挑む桜花賞馬のエンブロイダリーはオークスでは距離が長かったが、２０００メートルなら対応できそうだ。

春からの勢力図は大きくは変わらず、この３頭が中心とみる。紫苑Ｓの上位３頭はＧ１となると心もとなく、ローズＳで１０番人気ながら脚を余して３着だったセナスタイルの方を評価したい。本番でも面白い存在になりそうだ。（大阪本紙予想担当・山下 優）