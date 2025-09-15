◆高校野球秋季静岡県大会 ▽１回戦 三島北３−９島田工（１４日・愛鷹球場）

開幕し、１回戦８試合が行われた。１９６２年の創部から６４年目で初めて秋季県大会に出場した島田工は、三島北を９―３で下し、歴史的な初勝利を飾った。鍛えてきた打力を発揮し、１―０の７回から一挙５得点を奪うなど１２安打９得点。両チーム計２６安打の打ち合いを制した。

島田工が歴史の扉を開いた。９回２死一、二塁、先発した今村陽成（２年）が最後の打者を直球で投ゴロに打ち取った。８回まで無失点も、最終回は先頭から４連打を浴びて３点を失ったエースは「喜びというよりも、ホッとしました」と胸をなで下ろした。先輩が成し遂げられなかった秋の県大会初出場からの初勝利。主将の高塚誠翔捕手（２年）は「１勝するために頑張ってきたので、その結果が出て良かったです」と表情を緩めた。

チームは県大会に向け、へその下にある丹田（たんでん）を意識した打撃強化に励んできた。成果が表れたのは１―０の７回だ。４安打に相手失策も絡み、打者９人の猛攻で５得点。勝利を手繰り寄せた。この回先頭で出塁し、流れをつくった渡部惣右翼手（２年）は「予選では打てずに仲間に迷惑をかけた。安打が出て安心している」と喜んだ。

新チーム結成時は、拙守のため守備を強化。打撃練習は全体の３割だった。県予選（８月）初戦の横須賀戦で９―０と快勝するも、安打は５本。続く代表決定戦の浜松城北工戦は３安打で２―８と敗れた。打撃時における上半身と下半身の連動性の悪さが目立っていた。解消するため、丹田に力を込めることを意識して、打撃フォームを修正。打撃練習も全体の８割に増やしたことがこの日の１２安打につながった。

今大会唯一の初出場校の２回戦の相手は磐田東。中村監督は「失うものはないので、いろんなあの手この手でちょっとした穴をこじ開ければ」と更なる歴史的快進撃に意欲を見せた。

（伊藤 明日香）

〇…富士宮北は清水東に２−１。中村伊織投手（２年）が、１失点完投し、２大会ぶりの初戦突破に貢献。５四死球と制球に苦しむも、直球にスライダーを織り交ぜ、３安打に封じた。大勝良則監督（５９）は「要所で勝負強くなった」と評価した。県予選代表決定戦の伊豆総合戦（１２〇３）で、守備位置の指示がうまくできなかったこともあり、８回を投げて３失点。「指示出しなどで反省した。きょうは修正できていた」。満足顔のエースは次戦の浜松開誠館戦に向け、「勝ちます」と宣言した。