モデルでタレントの谷まりあが、１５日までに自身のＳＮＳを更新。友人との誕生日会の様子を公開した。

谷はインスタグラムに「少し前になってしまいましたが、夏生まれの２人でお祝いし合いました」と書き出し、日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーとの２ショットなど多数のショットを披露。「中学生の頃の私たちには想像してなかったことがたくさん起きてなんだか２人で笑っちゃいます お互いいろいろ乗り越えてきたねとなんだか大人な会話もしたり。。でもでも中学から中身が変わってるようで変わってないのも笑っちゃいます」とつづった。そして、「数日後２人でヒデさんの書道展にお邪魔しました。」と明かし、タレント・中山秀征の書道展を訪れる様子を公開した。書道展について谷は、「どの作品も力強さを感じ、書の文字から自分は何を感じるのか自分と向き合う時間になりました。言葉や文字一つでも、書く人の思いによって言葉がさらに力をもつ気がします。ヒデさんの書かれた 無心 の書の前で無心になれた気がしてなんだか心がふわっとしました」と振り返り、「贅沢（ぜいたく）な時間ありがとうございました。」と感謝の言葉で投稿を締めた。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「姉妹みたい」「いつまでも仲のいいお友達がいるって、ありがたくて素敵なことだよね」「絵になる！」「お二人さん楽しい素敵な一年をお過ごしください」などの声が寄せられている。