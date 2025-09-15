元漫画家・イラストレーターで、現在は工場勤務のもんこはんRさんの漫画「自閉症スペクトラム私の場合 友達編」が、Xで発表されました。

小学生の頃、人と一緒にいることが大の苦手だった作者。休み時間はいつも1人でいる作者に唯一絡んでくる女の子がいたのですが、彼女には他害行動があり…という内容で、人間関係の複雑さを描いたエピソードになっています。

心を向けてくれた唯一の友達

もんこはんRさんは、Xやpixivでエッセー漫画などを発表しています。もんこはんRさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

もんこはんRさん「小学生くらいでしょうか。親がたくさん漫画を読ませてくれた環境でしたので、気がついたら自然と描いていました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

もんこはんRさん「今の障害者雇用の職場で、さまざまな障害の方々と接することがあります。そのときにふと、『子どもの頃にこんなことがあったなあ…』と記憶が蘇り、漫画にしました」

Q.もんこはんRさんにとって、「ユマちゃん」はどのような存在だったのですか。

もんこはんRさん「ユマちゃんは、目の前に突然現れることが多く、たたかれたり、物を壊されたりすることもありました。それでも、私はそれを嫌だとはほとんど思わず、普通に友達だと感じていました。私自身の障害特性も影響していたのだと思います」

Q.ユマちゃんの行動に対して、怖さや戸惑いを感じたことはなかったのでしょうか。

もんこはんRさん「私自身は特に戸惑いなど感じていませんでした。ただ授業中に突然出て行って、運動場の遊具で遊んでいたりしていたこともあったので、クラスメートは彼女の行動が気になっていたと思います」

Q.クラスや学校の環境が変わってユマちゃんと会えなくなったとき、どんな気持ちでしたか。

もんこはんRさん「『もう殴られなくなった』という安堵がまったくなかったとは言えませんが、私もクラスで友達がいなかったので、構ってくれる子がいなくなってやはりさびしかったですね。ユマちゃんがいなくなってからは、私はずっと友達がいなくて1人でしたから（笑）」

Q.大人になった今でも、ユマちゃんを友達だと思える理由は何ですか。

もんこはんRさん「ユマちゃんは、私に唯一興味を持ってくれた同級生でした。彼女の他害行動の背景は知りませんでしたが、それには理由があると感じられました。その気持ちを私にぶつけてくれたのは、私を信頼していたからだと思っています。その心に寄り添いたいと思えたことが、今でも友達だと思える理由です」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

もんこはんRさん「このユマちゃんのお話で、今まで描いてきた『自閉症スペクトラム私の場合』シリーズはいったん完結して、次は『私の乳がん』という、がん闘病エッセーに力を入れていきたいです。もしご興味がありましたら、読んでいただけるとうれしいです」