フジテレビがお台場にやってきたのは、1997年のことだ。

1997年と言えば、まだまだテレビが元気だった時代だ。紅白歌合戦は50％を超える視聴率を記録し、フジテレビが中継した“ジョホールバルの歓喜”も50％に迫る高視聴率。「ラブジェネレーション」「ひとつ屋根の下2」といった月9ドラマも人気を博した。

もうひとつ余計なことを言えば、当時はまだ地上波でプロ野球の中継が連日行われ、安定して20％以上の視聴率を確保していた。ほんの四半世紀ちょっと前のこととはいえ、だいぶ今昔の感がある。

フジテレビがお台場にやってきたのは、少なくともテレビ業界にはまだどことなくバブルの残り香が漂う、そんな時代であった。



意外と“ナゾの場所”「お台場」にはフジテレビ以外に何がある？ ©︎鼠入昌史

そしていまでも、フジテレビはそれを取り巻くあれこれの問題があろうとなかろうと、またフジテレビの番組が面白くてもつまらなくても、お台場という町のランドマークであることは変わっていない。

多少の変化はありつつも、お台場の町でいちばん賑わっている場所がフジテレビやゆりかもめを挟んでそれと向かい合うアクアシティお台場、デックスビーチ東京であるということも、変わっていない。

「お台場」と呼ばれる町は、東京湾岸の埋立地だ。もう少し正確に説明すれば東京湾埋立第13号地の北側の一角で、港区台場・江東区青海・品川区東八潮と3区に跨がるその町が、お台場だ。

お台場へと伸びる2つの路線

公共交通を使ったお台場へのアクセスは、主にふたつだ。ひとつはレインボーブリッジを渡るゆりかもめ。もうひとつは、海底トンネルでお台場の地下へと乗り入れてくるりんかい線。

いずれにしても、交通の便がスゴく優れているとは言い難い……というのが本当のところといっていい。ゆりかもめは1995年、りんかい線は1996年の開業で、どちらもフジテレビがお台場にやってくる直前のことである。

お台場の中心に向かうならどちらでも取り立てて問題はない。むしろゆりかもめは新橋発着、りんかい線はJR埼京線に直通して渋谷・新宿・池袋。そういう点ではいくらかりんかい線に分があるといったところか。

そんなわけで、ひとまずりんかい線でお台場に乗り込んだ。

地上に出ると見えてきたのは…

その駅の名は、東京テレポート。デックスビーチやフジテレビからは、お台場の真ん中を貫く首都高湾岸線を間に挟んで南側、ちょうどお台場の真ん中あたりに位置している地下駅だ。

地上に出れば、目の前には大きなバスロータリーを備えた駅前広場が待っている。

ゆりかもめの台場駅やお台場海浜公園駅にはそのような設備はないから、東京テレポート駅が事実上のお台場の玄関口としての役割を担っているということなのだろう。

駅前広場から北側を見れば、首都高を間にフジテレビやそれと並ぶオフィスビル。西に目をやれば、ガンダム像でおなじみの商業施設・ダイバーシティ東京プラザ。

そして南側には公園緑地帯が細長く広がる。

緑地帯を挟んださらに南には、TOYOTA ARENA TOKYOやイマーシブ・フォート東京などの施設が並んでいる。

もとはパレットタウンと大観覧車、ヴィーナスフォートだったと説明すれば、最近のお台場に疎い人でも分かってもらえるだろうか。

その間を抜けてゆくと、お台場の中心部を囲むように走っているゆりかもめの高架と青海駅が見える。ゆりかもめを潜った先には公園があって、その先はもう海だ。

だんだんと景色が変わっていき…

ここからはゆりかもめに沿って（というかゆりかもめ直下の道路を進んで）歩こう。

ゆりかもめは青海駅の西側、イマーシブ・フォート東京の南西端の青海交差点で南に折れる。

その先は公園などを間に挟みつつ、どことなく倉庫街の趣が強くなってゆく。

お台場のイメージとはほど遠いエリアに

ゆりかもめが西に曲がるテレコムセンター前交差点から南側は、もう完全なる倉庫街。

その中にはコンテナ埠頭などもあって、「お台場」という名からイメージされる町とはまったくほど遠い、大型トラックが行き交う武骨なエリアになってゆく。

この物流エリアと“お台場”エリアを隔てているのが、ゆりかもめのテレコムセンター駅とそれに隣接するテレコムセンタービル、というわけだ。

テレコムセンター駅から北側に向かっては、こちらも中央部に緑地帯が伸びている。

その両脇には日本科学未来館やフジテレビの湾岸スタジオなどが並び、西側のビルの奥には警視庁東京湾岸警察署、またその向こうには東京国際クルーズターミナル。

このあたりの並びは、まさにお台場そのものといっていい。

お台場で最も賑やかな場所へ

さらにゆりかもめに沿って北に進む。右手に見える広大な空き地はオリンピックの競技会場だったところだ。

その先で半地下の首都高湾岸線を跨ぐと、目の前にはグランドニッコー東京台場とヒルトン東京お台場というホテルがゆりかもめを挟んで向かい合う。

その名もゆりかもめ台場駅があるのも、この場所だ。

もうここまで来れば、お台場で最も賑やかな場所も目前だ。

おや？ 外国人観光客の人だかりが…

台場駅の東側にはウエストプロムナードという広大な歩行者デッキがあり、台場駅やホテル、さらにフジテレビやアクアシティなどを結んでいる。

北の端からはレインボーブリッジが間近に見えて、その脇にはなぜだかニューヨークのシンボル・自由の女神像。

日本人に交じり、欧米人と思しき観光客が熱心に自由の女神の写真を撮っていた。

レインボーブリッジに背を向けて南に行けば、首都高を跨いだところにダイバーシティ。巨大なガンダム像の周辺にはたくさんの人だかりができている。

お台場を代表する商業施設の目の前だから、日本人観光客も多いハズ。が、ガンダムに熱中しているのはどちらかというと外国人ばかりだ。ガンダムは、世界のガンダムなのである。

いずれにしても、ダイバーシティといいアクアシティといいデックスビーチといい、フジテレビを取り囲むように並んでいるこのエリアは人で溢れている。

自由の女神の足元から東に続いているお台場海浜公園のビーチは、若いカップルやグループで夏の賑わい。

お台場は、令和のいまも東京を代表する観光スポットなのである。

お台場の“独特の空気感”はどこから来るのか

しかし、一方で気になることもある。お台場をひととおり歩き回ればそれは誰でもわかるはずだ。何しろ、たくさんの人で賑わっているところと、人っ子ひとり歩いていないところと、そのコントラストが劇的なのである。

さらに言えばあちこちに空き地があるし、物流エリアと隣接しているおかげで行き交うトラックの多さもこの町の無機質さを際立てる。

賑やかさと静けさの、異様なまでのコントラスト。埋立の人工島らしく整然とした町並とともに、この町には他の町にはないような、独特な空気感が漂っているのだ。

これは、いったいどこから来たものなのだろうか。

フジテレビが来る前には何があった？

お台場のルーツが幕末のペリー来航に慌てた幕府が江戸湾に造成した砲台にある、というのはよく知られたところだ。レインボーブリッジの袂には、いくつか浮かんでいた砲台のひとつ、第三台場が史跡公園として残されている。

ただし、明治に入るとこの台場、事実上ほったらかしのような状態で海に浮かんでいただけだった。なんでも、関東大震災や東京大空襲で火災から逃げて隅田川に飛び込んだ人たちの遺体が、第三台場付近まで流れ着いたという。

そんな台場がいまのような形に姿を変えていったのは、1960年代以降のことだ。東京湾の浚渫やニュータウンの造成に伴って生まれた建設残土で埋立が進んでいった。

それでもしばらくは取り立てて利用価値もないような空き地がほとんどで、1974年に船の科学館がオープンした他は小さな倉庫街に過ぎなかった。

お台場を一変させたもの

それが一変したのは、1979年に鈴木俊一都知事が就任してからだ。鈴木知事はいわゆる臨海副都心計画をぶち上げた。当初は450ヘクタールに就業人口10万人、居住人口7万人という壮大な巨大都市を建設する計画だったという。

さらには1985年にテレポート構想を発表し、臨海副都心を世界の金融・情報センターにするという構想にも着手する。

そして鈴木知事、「東京でも万博を」の夢を抱いて世界都市博覧会の開催も決定。1993年にはレインボーブリッジが開通し、オフィスビルや商業施設、ホテル、マンションの建設も進んでいった。

こうした計画が着々と構築されていったのは、まさにバブルの時代であった。バブル景気の勢いを借りて、臨海副都心、つまり「お台場」の開発がスタートしたのである。お台場は、まさしくバブルの象徴であった。

しかし、バブルはあえなく弾け飛び、1995年には世界都市博の中止と臨海副都心計画の見直しを掲げた青島幸男が都知事に当選。公約通り都市博は中止が決まり、バブル崩壊後の不景気もあって企業の進出はキャンセルが続出する。

いわば、臨海副都心の夢は“都民の声”で待ったがかかったのである。

お台場がバブル崩壊を乗り越えられたワケ

それでもすでに決まっていた工事は止められない。ゆりかもめ・りんかい線といった交通機関も開業し、テレコムセンター、デックスビーチ、フジテレビ、ホテル日航東京（現在のヒルトン東京お台場）などが現れる。

世界都市博の開幕予定日だった1996年3月24日には、町びらきの記念式典も行われた。パレードでは都市博を中止した青島知事とミッキーマウスが並んで先導したという。

この時点でのお台場は、どちらかというとバブルの負の遺産、都市開発の失敗例となる可能性も高かった。

ところが案に相違して、少しずつお台場は新たな観光スポットとしての地位を築いてゆく。

最初は「空気を運ぶ」などと揶揄されたゆりかもめも、1997年には1日7万人近いお客を運ぶようになり、「最前列に二人で座れば恋が叶う」などというありふれた逸話も広まった。

都心の近くに海を楽しむ観光スポット、という点も良かったのだろう。デートスポットとして、また若い人たちの遊ぶ町というイメージも醸成された。

平成以降の日本を象徴するまち

そしてフジテレビ。1997年に移転してきたころのフジテレビは、文字通りの全盛期だったことも、お台場のイメージアップに貢献したことは間違いない。かの刑事ドラマ「踊る大捜査線」のヒットも、お台場の知名度向上を手伝った。

こうしてお台場にはたくさんの人がやってくるようになり、ヴィーナスフォートやアクアシティ、大江戸温泉物語、ダイバーシティといった集客施設が次々に現れた。青島知事を当選させて、お台場の開発に待ったをかけた東京都民が、今度はお台場を救ったのである。

いずれにしても、お台場の町の原点はバブル絶頂期の計画にあった。バブルが崩壊してもその根っこが変わることはない。だからどことなく、いまもお台場はバブルの香りをまとっている。

いまもあちこちに残る空き地と、バブル時代の幻影と。もしかすると、この特異な埋立地は、平成以降の日本の激動を象徴する町なのかもしれない。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）