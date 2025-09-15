巨人19歳ドラ1が見逃し三振デビュー 4球連続ファウル後に…悔しさ露わ チームは逆転負けで3位・DeNAとゲーム差なし
プロ初打席は見逃し三振に倒れ、唇をかみしめる巨人・石塚裕惺(C)産経新聞社
セ・リーグ2位の巨人は、9月14日のDeNA戦（横浜）に7-9で敗れた。日本球界復帰後4度目の先発だった藤浪晋太郎を2回KOにしたが、4回の大量6失点が痛かった。これで勝率5割に逆戻り。3位・DeNAにゲーム差なしに迫られた。
誤算は立ち上がりにあった。先発の赤星優志が、わずか12球で無死満塁のピンチを招いたところで降板。マウンドを後にする際には、頭を下げ「すみません」と口にしていた。中継した『DAZN』では「右肩の痛み」という理由が、実況アナウンサーから明かされた。
緊急登板した2番手・平内龍太が最少失点でしのぎ、直後の2回の逆転を呼び込んだが、4回に力尽きた。一死から4連打を浴びて、石川達也と交代。後を継いだ左腕が安打と押し出しを含む2つの四球で、再逆転を許した。
5-9で迎えた7回の守備から、19歳のドラ1ルーキーに出番が巡ってきた。石塚裕惺が遊撃のポジションに就くと、G党も沸き返った。そして初打席は8回二死二塁の得点機。DeNA6番手ローワン・ウィックの150キロ超のストレートにも食らいつき、2球目から4球連続ファウル。しかし、最後は外角低めいっぱいのカーブに手が出ず、見逃し三振に。天を仰いで、悔しがった。
巨人は試合前に公式Xを更新。「自分のやってきたことをやるだけだと思うので。背伸びしないで。一番若いので、若々しく元気出してやっていこうかなと思います」とGタウンで意気込む石塚の映像を紹介した。引き締まった大きな肉体、落ち着いた雰囲気に、ファンからは「高卒1年目とは思えん」「期待が膨らみ過ぎちゃう」「とっても楽しみ！！」といったコメントが寄せられた。
ファームでは今季54試合に出場して、打率.325、3本塁打、23打点を記録。積み重ねてきた鍛錬の成果は、近いうちに必ず発揮されるはずだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］