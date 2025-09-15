元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。男性パートナーに譲れないものを明かした。

今放送のゲストは2週続けてピン芸人のふかわりょう（51）。「絶対に譲れないものとかってないんですか？」と聞かれ、田中は「他人同士が生きていくって本当に簡単なことじゃないと思うんです。だから結婚されている方々とか、ましてお子さんを育ててる方々は本当にすごいなと思っていて」と切り出した。

「完全に自分とは違う生きものだということを自覚し、尊重しないと生きていけないんじゃないんですかね？」と投げかけた。その上で「簡単に言うと、好きになったんだったら、嫌な部分も含めて、全部好きになんなきゃ駄目だよねっていうこと。好きじゃなくてもいいけど、許容しなきゃ駄目だよねってこと」と結論付けた。

続けて「だから相手にそんなに求めてはいけないよね、本来。きれいごとで言うと」と語った。

ふかわは一連の田中の話を聞いて「理屈はすごく分かる」とコメントした。