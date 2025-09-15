全国高校サッカー選手権（１２月２８日開幕、東京ほか）への代表１枠を目指す道大会の組み合わせが、このほど決まった。千歳地区から４年ぶりの代表切符を勝ち取った札幌日大は、ＯＢの小沢忠謙監督（４９）が在学中の１９９２年と９４年に挙げた４強超えを目指す。４０人の部員は部室に飾られた当時の歴史物を日々見て「古豪復活」をテーマに掲げてきた。目標達成へ、１０月１１日の札幌創成との初戦に向け、士気を上げていく。

阻まれ続けてきた壁を、札幌日大が４年ぶりに破った。同地区のライバル・道文教大付を延長戦の末に２―０で下し、つかんだ道大会切符。ＦＷ中島礼翔主将（３年）は「新しい景色をこのメンバーで見られるのはすごくうれしい」と帯広での本番を心待ちにした。

持ち味を発揮した。小沢監督は現チームを「守備は固い方。あまり不安要素はない」と評する。言葉通りに地区予選２試合は無失点。今年の高校総体札幌地区予選でも、プリンスリーグ北海道で戦う北海にＰＫによる失点での０―１というＤＦ力で、地区代表となった。

課題の克服が結果につながった。中島主将は「メンタル強化を重点にやってきた」と振り返る。土のグラウンドで砂ぼこりにまみれながら１キロを３分４０秒で８本走り、照明のない中もボールを追ってきた。今夏の４泊５日の栃木遠征は２０人の小部隊で４試合こなす日もあった。中島主将が「文教戦も普段の練習を思い出して。延長に入るとみんなが『やってやるぞ』という顔つきになった」と言ったように取り組みが生きた。

ＯＢの小沢監督が在学中、２度の選手権４強となったパネルなどを見てきた現選手が掲げるテーマは「古豪復活」。中島主将は「３年間やってきた粘り強さを見せて、旋風を起こしたい」と先輩超えへ、意を強くした。（砂田 秀人）