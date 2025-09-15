朝ドラ『あんぱん』における違和感はNHKの”無茶ぶり”が原因か…今田美桜演じる「のぶ」の過剰な主人公アピールの深層

ついに絵本『あんぱんまん』が誕生

12日放送の第120回でついに絵本の『あんぱんまん』が誕生。朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）は、いよいよ残り2週・10回を残すのみとなった。

「あとはミュージカル化を経てアニメ化され、大ヒットするなど最終話に向けてさぞ盛り上がるだろう」と思いきや、SNSを見ていると高揚感のようなものはあまり感じられない。それどころか放送序盤から何度かあった主人公・のぶ（今田美桜）への違和感を訴える声が再びあがりはじめている。

その違和感とはどんなものなのか。そして、『あんぱん』とはけっきょくどんな作品なのか。残り2週で見えたその本質を掘り下げていく。

『あんぱんまん』PRに奔走する妻

違和感を訴える声の多くがあげているのは、アニメ『アンパンマン』の大ヒットに向かう過程が描かれている今なお、のぶが中心の物語として描かれていること。『アンパンマン』を手がけたのはもちろん柳井嵩（北村匠海）なのだが、やけにのぶが前に出て“主人公感”を出そうとしていることに対する違和感の声があがっている。

実際、第24週（9月8日〜12日）では嵩が「あんパンを持ったおじさんヒーロー」の絵を本格的に描きはじめ、試行錯誤の様子、この作品に懸ける情熱、初期の『あんぱんまん』ならではの魅力などが描かれると思いきや、メインはのぶの登場シーンだった。

編集者との打ち合わせに参加して『あんぱんまん』を売り込もうとする。編集者から「この主人公、減量できないですか」と言われたら「できません」と独断で即答。雑誌の掲載が決まると出版社まで走って取りに行く。妹夫妻のメイコ（原菜乃華）・健太郎（高橋文哉）や嵩の母・登美子（松嶋菜々子）に『あんぱんまん』の魅力をプレゼンする。周囲の反応が悪いと、「嵩さん、あきらめたらいかん。いつかきっとみんなわかってくれるき」と励ます。八木（妻夫木聡）に子どもたちを集めてもらい、『あんぱんまん』の読み聞かせをはじめる。それを妹・蘭子（河合優実）に「嵩さんにはだまっちょってくれる？」と隠す。読み聞かせを3年間も繰り返したあと嵩に気づかれ、「ごめんなさい、勝手なことして」と詫びる。

その他でも、のぶが嵩に「なんか食べんと。夕飯もまだでしょ」とパンを持ってくる。蘭子に嵩から聞いた戦時中の話を聞かせる。手嶌治虫（眞栄田郷敦）がのぶにお茶を点ててもらうために家を訪れる。上京した『高知新報』時代の上司・東海林明（津田健次郎）と2人で『あんぱんまん』について語り、お茶を点てるなど、のぶの登場シーンが繰り返され、嵩や彼の作品はあまり登場しない。

『ゲゲゲの女房』『まんぷく』との違い

さらに嵩が「『あんぱんまん』が日の目を見たのはのぶちゃんのおかげだね」「『あんぱんまん』の味方はのぶちゃんだけかもしれないね」、のぶが「嵩さんの描いた『あんぱんまん』ってキャラクターが世の中に伝わってほしい」「あきらめんといて。『あんぱんまん』はもっと飛べる」などの、のぶを主人公と認識させるためのような身もフタもないセリフもあった。

一方、この間に嵩が手がけた映画の『千夜一夜物語』と『やさしいライオン』、投稿雑誌『詩とメルヘン』の内容はわずかしか紹介されず、嵩の制作風景もわずかしか描かれていない。「やなせたかしの作品がどのように生み出されていったのか」に期待していた視聴者は多かっただけに、のぶが中心の物語に物足りなさを感じているのではないか。同じように偉人の妻を主人公に据えた朝ドラ『ゲゲゲの女房』『まんぷく』などと比べても「夫の奮闘が描かれた」という印象は薄いように見える。

また、このところ多くの登場人物がのぶに『あんぱんまん』を「太ったおじさん」「かっこ悪い」とダメ出しするシーンがたたみかけるように続いた。当時はさておき、少なくとも令和を生きる人々は初期の『あんぱんまん』を見て「ここまでダメ出しされるものに見えない」ことも違和感の原因となっている。

これらを見てSNSに「のぶのおかげにしたい無理矢理感」「のぶをゴリ押し」「のぶが『あんぱんまん』にこだわりすぎていて怖い」などの声をあげる人が散見された。つまり、「のぶの物語が主人公としては弱いから強引に見せ場を作ろうとしている」ように見えてしまうのだろう。

それがはっきり表れていたのが、11日放送の119回にあったのぶと東海林の会話シーン。

最終盤にきて過剰な主人公アピールの是非

東海林「あのとき、柳井（嵩）は、のぶを追いかけて東京行って正解やったな。俺はお前のほうが出世して政治家か何かなる思うちょったけど外れたな」、のぶ「2人で貧乏もしましたけど。天井に穴の空いたお手洗いに傘差して入ったり、毎日コロッケばっかり食べよったり。それも楽しかったです」、東海林「あいつの夢を2人で追いかけて2人でつかまえたね」。

さらに東海林の訪問を聞いて帰宅した嵩に「もっとこじゃんとあのおんちゃん（あんぱんまん）を描け」、のぶに「こじゃんと応援せえ。おまんらが長い時間かけて見つけたもんは間違っちゃあせん」などと語りかけるセリフもあった。

視聴者に「朝ドラ『あんぱん』は2人の物語であり、大ヒットアニメ『アンパンマン』は2人の合作」という印象をあらためて刷り込むようなシーンであり、最終盤にきてそれをはさまなければいけないところに設定の強引さを感じる人が多いのではないか。

2人のモデルである「やなせたかしの成功は妻・小松暢あってのもの」という展開に異論をはさむ人は少ないだろう。しかし、それを制作サイドが過剰にフィーチャーすると、押し付けられたような印象を与えかねない。

「多くの作品を生み出した夫の仕事以外のすべてを支えた」というだけでも十分称えられるべきことだけに、仕事にも口を出すような形で奔走させる必然性はあるのか。エンタメ性を重視するあまり、小松暢とその人生をリスペクトしているのか、あまりしていないのか。制作サイドを疑いたくなるようなムードが漂いはじめている。

いずれにしても、ここにきて制作サイドが描こうとしているものと視聴者のニーズが乖離しはじめている感は否めないだろう。

ピークは「何者にもなれんかった」

のぶを主人公にしたことで生じた違和感は今回だけではなく、序盤から散見されていた。

やなせたかしの作風に大きな影響を与えた幼少期や戦争での体験はどうしても描きたいが、妻・小松暢と出会うのは戦後に就職した新聞社。出会っていない2人を別々に描いてもドラマ性が生まれづらいため、制作サイドは「2人を幼なじみにする」「互いに運命の人だった」という脚色を加えた。

しかし、この脚色によって、「運命の人と幼いころに出会っているのに、第85回までの約4か月間結ばれない」というもどかしい展開が続くことになった。嵩はずっとのぶに好意を寄せながら打ち明けられない。一方、のぶは嵩を男性として見ないだけでなく、怒りをぶつけるシーンが続き、恋愛に興味がないと思いきや別の男性とあっさり結婚してしまった。

また、その間、のぶは急に教師を目指し、忠君愛国に目覚め、子どもたちに説き続けた。その他でも、妹・蘭子の最愛の人が戦死した際、「『立派や』と言ってあげて」「誇りに思わないと」と声をかけるなど、主人公の好感度を下げるネガティブキャンペーンのようなシーンが続出。徐々に、やりたいことに突き進むのぶより、地味ながら家に尽くし、一途な恋もする妹の蘭子とメイコを支持する声が目立つようになっていった。

これらは、のぶを主人公に据え、嵩と幼なじみにするという脚色の影響にほかならない。序盤から中盤にかけて、のぶへの違和感を訴える声があがりがちだった原因は、「2人は高知新報で一緒に働いたあとに上京するまでは結ばれない」という史実との辻褄を合わせなければいけなかったことにある。

それでも制作サイドは、のぶを主人公に据えたことによる最大の見せ場を8月22日放送の第105回で用意していた。行き違いによるケンカから2人は別居していたが、山登りのシーンを経てようやく再会。のぶが嵩に「精一杯頑張ったつもりやったけれど、何者にもなれんかった」「教師も代議士の秘書も会社勤めも、何ひとつやり遂げれんかった」「嵩さんの赤ちゃんを産むこともできんかった」などの苦しい思いを明かした。

世の中には「専業主婦」「何者でもない」「子どもがいない」という女性は多いだけに、このシーンには共感の声が続出。第105話は物語に集中してもらうために主題歌を流さなかったなど、制作サイドが力を入れていたことは間違いないだろう。しかし、これは裏を返せば、のぶを主人公に据えた物語のピークであり、そこから最終回までの1か月あまりはゆっくり着地させていくようなムードになっている。

最後に「のぶを主人公に据えた意味」を示せるか

ここまで振り返ると制作サイドは、のぶを主人公に据え、幼なじみという脚色を加えたことによる影響を常に考えながら作っていたような感がある。

「序盤はのぶと嵩があまり結ばれそうな雰囲気を感じさせないほうがいいだろう」「ではその代わりに何を描けばいいのか」「三姉妹の物語をフィーチャーしよう」などの狙いが透けて見えるようなシーンが繰り返された。

なかでも顕著だったのが、妹の蘭子とメイコをめぐるシーン。やりたいように突き進むのぶよりも魅力的な女性に見えるほどしっかり描き、切ない恋のシーンもふんだんに盛り込み、のぶと嵩が結ばれたあとも近くに住んで毎回のように登場している。

特に終盤は連日、蘭子をフィーチャー。八木との恋愛模様と仕事に励む姿が繰り返し描かれているが、『あさイチ』の朝ドラ受けで博多華丸が「今日の蘭子」を熱く語っていることからもそれがわかるだろう。河合優実の好演もあって、蘭子は物足りないのぶの物語を補完するような存在となっているが、制作サイドにとっては保険のような策にも見える。

脚本を手がけた中園ミホは、「小学校2年生のとき、やなせたかしの詩集を読んでファンレターを送り、それをきっかけに文通していた」などの縁があり、リスペクトはもちろん彼の朝ドラを書く運命のようなものを感じているという。

しかし、NHKから「今回は女性ヒロインで」という依頼を受けた中園はそれを受け入れ、制作がスタートした。中園はそんなNHKの無茶ぶりに近いオファーに全力で応えたが、その物語をつむぐ技術の高さを踏まえると、「やなせたかしが主人公だったら」と考えてしまう。もし『マッサン』や『らんまん』のようにそのまま男性主人公の物語にしていたら、もう少し違和感なく見られる作品になったのではないか。

ネタバレは避けるが、『アンパンマン』のアニメ放送がはじまった1988年、やなせたかしと暢に大きな転機が訪れる。それは、のぶにとって最後の見せ場となり得ることだけに、「のぶを主人公に据えた意味」を明快に示して締めくくりたいところだろう。

