昨年12月に完成した長崎県南島原市有家町のアトリエかたつむりで、こけら落としの展覧会「暮らしとアート展」が開かれている。10月5日まで。入場無料。

アトリエかたつむりは、民泊施設として貸し出すことを目的に築約60年の古民家を改修。改修を手がけた雲仙市小浜町の建築家山口是彦さん（73）が「暮らしの中にアートがある空間を人々に見てもらいたい」と家主に提案し、今回の展覧会につながった。

展示するのは、山口さんの知人で彫刻家の野島泉里さん（57）と妻マーサさん（69）＝いずれも島原市上折橋町＝の作品。野島さんは東京造形大在学中に古代エジプト彫刻の美に魅せられ、以来、一貫して石を素材に創作してきた。今回は、島原半島の海岸で拾ったデイサイト（石英安山岩）と大理石を組み合わせた小品など40点を並べた。「作品作りは石の中にある生命を引き出す作業。なかなかイメージ通りにならないところが面白い」と説く。

マーサさんは米国出身。散歩の途中に目に留まった自然素材を用いたインスタレーション（空間芸術）など20点を展示している。海辺で集めた貝殻やサンゴに交じって、空き缶のプルタブやプラスチック容器などのごみが貼り付けてある作品は、自然破壊に対するやんわりとした抗議と遊び心が感じられる。

（本山友彦）