大分県日田市日ノ出町の昭和学園高で3日、九州大谷短大（福岡県筑後市）による出前授業があった。キャリアデザインコースの2年生約50人を前に、2人の講師が自分を客観視することや自己表現の仕方などを伝えた。

大学の専門家による授業で自己理解を深め、自分の適性を知ることで進路選択のきっかけにしてもらおうと実施。同短大表現学科情報デザインコース講師の荒川大地さんと、表現学科長の日下部信さんが講師を務めた。

僧侶でもある荒川さんは生徒たちに「人間は1人で生きていけますか？」と質問。約7割が「生きていけない」と回答した。荒川さんは共に生きるためには「自分の考えや価値観が絶対ではない。いろいろな考えや価値観と出合うことで『私』がつくられる」と呼びかけた。

演劇の専門家の日下部さんは「私を表現する」のテーマで、自分の中の価値を見つけ、誰かに届けることの大切さを説いた。また猫背などの姿勢の悪さが、気分の落ち込みにもつながるとして、バランスの良い姿勢を取るコツも教えた。

熊谷伸之介さん（17）は「相手のことを否定しないことや目を合わせて会話する大事さが分かった。自己表現も興味が持てた」と話していた。

（床波昌雄）