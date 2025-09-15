大分県日田市中心部の活性化を目指す街づくりグループ「日田プレイス」（西岡政彦代表）が、発足25周年を迎えた。節目を記念し、21日に定期市「日田いち」を同市三本松のパトリア日田と市中央公園の2会場で開催する。

日田いちは、月1回の開催で「一期一会」を育み、「一押しの物・人」が集まる場を目指す。前身のフリーマーケットは2000年に中央商店街で始まり、会場をJR日田駅前広場、中央公園と移しながら続いてきた。

今回は注文住宅の天領木や生活雑貨の無印良品、昭和建設などの企業のほか、陶芸やタイ古式マッサージ、ハンドメード品などの個人も出店。キッチンカーや屋台の飲食ブースもある。

25周年特別企画として、日田のコミュニティーに関心を持ち、日田いちを訪れているドイツ・ミュンヘン大学の研究員クラーマー・ポールさんが「ドイツから見た日田」のテーマで日田高生のステージインタビューを受ける。

国際ソロプチミスト日田（佐竹邦恵会長）も初参加し、コロナ禍で2020年から中断していたチャリティーバザーを開催する。日用品や食品を販売し、益金は市社会福祉協議会に寄贈する。

日田プレイス＝090（8665）0877。

（床波昌雄）