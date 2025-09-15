「ながさきピース文化祭2025」（第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭）の開会式が14日、長崎県佐世保市三浦町のアルカスSASEBOであり、天皇、皇后両陛下が出席された。

県内8校の高校生による「長崎の鐘」などの合唱に続いて、長崎市出身のシンガー・ソングライターさだまさしさんが国歌を独唱した。長崎伝統の龍踊（じゃおどり）や五島市で800年の伝統がある念仏踊り「チャンココ」が披露された。

障害者によるプロ和太鼓集団「瑞宝太鼓」（雲仙市）も出演。団長の岩本友広さん（49）は終演後に天皇陛下から「（音が）おなかに響きますね」、皇后陛下からは「心にも響きました」とそれぞれ声をかけられた。岩本さんは取材に「思いが伝わったようで、うれしかった」と話した。

両陛下は開会式に先立ち、佐世保市体育文化館（同市光月町）を訪問。21日に長崎市である関連ダンスイベントに参加する子どもたち15人の練習を鑑賞した。

15人は、佐世保市内のダンススタジオに通う小学5年生から高校3年生。そのうちの一人、聖和女子学院高3年井澤くる美さん（17）は「優しく見守ってもらって安心して踊れた。今までで一番良くできた」と笑顔を見せた。天皇陛下からダンスで意識している点を尋ねられ「気持ちをそろえて見ている人に楽しんでもらえるよう頑張っています」と答えた。

ながさきピース文化祭は11月30日まで。主なイベントは▽全国各地の合唱団が集う「祈りの合唱の祭典」＝10月12、13日、長崎市・浦上天主堂▽障害者らの作品が並ぶ「ながさきピースアート展」＝11月19〜23日、長崎市・県美術館▽全国の大学生がお薦めの本を紹介する「ビブリオバトル」＝11月23日、アルカスSASEBO▽九州・沖縄各県の民俗芸能が集まる「九州地区民俗芸能大会」＝11月23、24日、大村市・シーハットおおむら−など。詳細は公式ホームページ＝QRコード＝で。

（重川英介、古川泰裕、貞松保範）