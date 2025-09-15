日本で働く外国人の増加に伴い、その家族で日本語の授業が苦手な子や学校で孤立する子がいる。そんな子どもたちを支えるため、外国にルーツのある子どもを支援するNPO法人「さが子ども多文化センター・わーるどりんぐ」は佐賀市で「放課後学習会」を開いている。困っているのは同市の子どもだけではないと、他地域への拡大も検討しており「外国にルーツのある子どもたちが、はつらつと生きる社会を作ることが究極の目標」としている。

「本を読むのは好き？」「好き！」「どんな本がいい？」「ご飯の絵が出てくる本が好き」

8月下旬の夜、佐賀市中心部のビル一室。フィリピン、中国にルーツのある小中高生5人が集まり、夏休みの宿題や教科書を机に広げた。佐賀大のボランティアが付き添い、なごやかな雰囲気で勉強を進めた。学習会は毎週1回開かれており、小学1年から高校3年までの12人が通う。

フィリピン出身の高校2年、オラリア・リザ・カサンドラさん（16）は中学1年から学習会に通い、志望校に合格した。小学2年で来日。日本語が全く分からず、授業についていけなかった。猛勉強の末、小学6年のころには日常会話をマスターしたが、中学校では国語の長文読解や社会科に苦手意識を覚えた。

ボランティアの佐賀大4年手嶋優斗さん（21）は、受験直前に指導の日数を週2、3回に増やした。社会科の難しい単語などを平易な日本語に直し、丁寧に解説。オラリアさんは、それを母国のタガログ語に翻訳して書き留めるなどの工夫を凝らした。

調理師の夢に向かって充実した日々を送る今、「学校の授業だけだと難しかった。ここに通っていて本当に良かった」と笑顔を見せる。

◇ ◇

わーるどりんぐは2013年、佐賀大教授だった松下一世代表理事（69）らが、定期的な交流会を開く任意団体として発足した。きっかけは、松下さんがある中学校の先生から「中国と台湾出身の子が学校になじめず心配」と相談を受けたことだった。

教え子の中国人留学生を2人に紹介すると、意気投合。外国ルーツの子ども同士の交わりが重要と痛感し、松下さんの定年退職などを機に、学習会を21年から始めた。

◇ ◇

学習会の役割は勉強にとどまらない。松下さんは「学校でも家でもない、第三の居場所」と強調する。

日本生まれ、生まれてから来日、両親とも外国出身、片方の親が外国出身…。背景は多様だが「学校では少数派で孤立する子もいる」。日本語が苦手な親のため学校関係の書類を翻訳したり、公的機関に付き添ったりする子もいる。学習会での子ども同士は「国が違っても心が通じ合う部分がある」。日本語指導が必要な子以外にも門戸を開き、憩いの場としても機能している。

文部科学省の調査によると、国籍を問わず日本語指導が必要な県内の小中高生は、2023年度に114人。56人だった5年前の18年度と比べ、2倍以上増えた。

松下さんは以前、鳥栖市の中学生の保護者から「通わせたいが佐賀市は遠く、塾に行くことにした」と告げられたことがあり、「佐賀市以外にも困っている子がいる。1人でもニーズがあればその地域で始めたい」と力を込める。

佐賀市以外での学習会については、ニーズとボランティア希望者の集まり具合を踏まえて検討するという。問い合わせは同法人のメール＝worldringsaga@gmail.com

（田中早紀）