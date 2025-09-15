気候変動の影響で局地的な大雨が激甚化し、九州でも頻発している。大規模な地震もいつ起こるか分からない。自然災害の時、最も被害を受けやすい高齢者を救う対策を万全にしたい。

熊本県を中心に大きな被害が出た2020年7月の豪雨では、死者の約8割を65歳以上が占めた。11年の東日本大震災の死者も60歳以上が66％に上った。

身体や認知機能が衰えた高齢者は、自分で災害状況を判断し、指定場所に避難することが困難になりがちだ。

災害対策基本法は市区町村に対し、災害時の避難に支援が必要な高齢者や障害者らの名簿作成を義務付ける。さらに、要支援者の避難先や支援者をまとめた個別避難計画の作成を求めている。

身体能力や居住環境に応じて一人一人異なる避難計画を用意しておくと、一刻を争う緊急時でも円滑に行動することができる。

国は経費を補助して計画作りを促しているが、思うように進んでいない。

本紙が昨年4月時点の実態を集計したところ、九州7県の要支援者約53万4千人のうち、計画作成を終えたのは約13万8千人だった。4人に1人にとどまる。

避難を手助けする人と避難先の確保が難しいことや、作成に携わる自治体職員の不足が理由に挙がった。

災害は待ってくれない。取り組みが遅れている市町村には、国や県が助言、職員派遣を通して計画作成を後押ししてほしい。

高齢化が著しい過疎地域では、作成はより難しい状況にある。安全が確保できる知人宅を避難先にすれば安心感が高まるだろう。住民のつながりの強さを生かしたい。

非常時に顔見知りがいると心強い。日頃から高齢者と関わり、体調や生活事情をよく知るケアマネジャー、民生委員、福祉施設の職員に協力を求めたい。

個別計画を作った後は避難経路を確認する訓練をして、避難に要する時間などを点検することが欠かせない。停電や道路の不通を想定した行動を考えておくと心強い。

要支援ではない1人暮らしの高齢者も、本人と周囲の人で避難場所を確かめたい。自宅の家具や家電の固定、備蓄品の準備も肝要だ。

避難先でケアが行き届かずに死亡する災害関連死も高齢者の割合が大きい。使いやすいトイレやベッド、食料を確保し、少しでも過ごしやすくすることは市町村の責務だ。

避難の心構えも周知しておく必要がある。「自分は大丈夫」との思い込みは禁物だ。避難支援や救助に訪れた人を「自分はどうなってもいい」と拒絶し、逃げ遅れて被害に巻き込む事態は避けなくてはならない。

きょうは敬老の日。災害時に自分の命をどうやって守るかを、親族や隣近所の人と一緒に考える機会にしたい。