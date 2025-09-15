◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月14日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。試合前にはジャイアンツのマスコットのルー・シールからジャンケンを挑まれる場面があった。

大谷が敵地を訪れる度、相手球団のマスコットから絡まれるのは定番となりつつある。前日にはジャイアンツのマスコット、ルー・シールから打席に入る前の大谷の邪魔をするような仕草もあったが、この日はジャンケンを挑まれ、大谷も笑顔で応じていた。

前日はリーグ2位タイの14勝を挙げる右腕ウェブから今季球団最長となる飛距離454フィート（約138.4メートル）の特大弾を放つなど、10試合ぶりの1試合3安打をマーク。チームも両軍計25安打20得点の乱打戦を制し、地区優勝マジックを1つ減らして11とした。

大谷はこの日一発が出れば、大リーグ史上6人目の2年連続50本塁打となる。過去に2年連続50本塁打を達成したのは、ベーブ・ルース（1920〜21年、27〜28年＝いずれもヤンキース）、ケン・グリフィー（1997〜98年＝マリナーズ）、マーク・マグワイア（1996〜99年＝アスレチックス、カージナルス）、サミー・ソーサ（1998〜2001年＝カブス）、アレックス・ロドリゲス（2001〜02年＝レンジャーズ）に続く快挙だ。

この日でナ・リーグ西地区3位のジャイアンツを終えると、15日（同16日）からは同東地区首位のフィリーズとの3連戦が控える。大谷はグラスノーが先発回避して緊急登板した5日のオリオールズ戦から中10日での登板が決定。本塁打王争いを繰り広げるシュワバーはこの日の試合前に52号を放って大谷に3本差をつけており、直接対決に注目が集まっている。