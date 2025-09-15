人気YouTuberのヒカル（34）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「オープンマリッジ」宣言を行った。

ヒカルは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノア（30）と交際0日で結婚。そのノアと2人で動画に登場。ヒカルは「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます。簡単に言いますね、浮気OKです！」と明かした。

続けて「浮気OK前提で結婚したっていうのはね、軽く動画で話してたと思うんですけど、改めてじゃあ言いましょう」と語り「オープンマリッジ」について説明。「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と読み上げ「1973年のアメリカ合衆国の社会学者オニール夫妻が提唱した概念で」と語った上で「安心してください、離婚ではないんで」と添えた。

ヒカルは「離婚はしたくないと。でも浮気もしたいと」と本音を吐露。ノアも「自分だけがちゃんとしてて、ヒカル君だけがわー！みたいに遊んでます、みたいなんやったら、嫌やけど、私も遊んでて、みたいな。お互い同じことしてるなら、同じ土俵なら、全然なんでもいいって思ってて」と語った。

投稿直後のチャンネル登録者数は約507万だったが、投稿7時間後には約502万となっており、5万人のチャンネル登録者数が減ったことになる。動画のコメント欄にはさまざまな書き込みがあった。「今まで7年以上ずっと見てきて一番ショックを受けた ヒカルさんと同い年で今8ヶ月の娘を 頑張って育児してて、寝かしつけ終わってから自分時間の息抜きに見る毎日だったけど、今日の動画はこっちが勝手に苦しくなった」「ヒカルくんの事ずっと尊敬していたけど、さすがに自由を履き違え過ぎてる」「ノアさんに対する虐待なのでは？」「最低最悪すぎる。絶対離婚してください。。。」「視聴者に理解はされない、言いたい事言え、たたいてくださいって言って実際たたかれたらガチギレなのが過去1ダサイ。が感想です」などの声があった。

一方、ヒカルはコメント欄に自らのメッセージをピン留めし「可哀想って思うならここから消えろ 気持ち悪いから お前らみたいなのに好かれて生きる人生は無理すぎる だから今日を持って消えてください よろしくお願いします 俺は自由に生きる」とつづった。

ヒカルは5月31日にYouTubeチャンネルで自身の結婚を発表。進撃のノアは、大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後北新地に移り、5年で年収2億円を達成するなどして、バラエティー番組などにも多数出演。著書も出版した。