元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。付き合った男性に対し、最初やったことは継続してと主張した。

今放送のゲストは2週続けてピン芸人のふかわりょう（51）。2週連続の恋バナで盛り上がった。ふかわが男女の交際をめぐって「最初は頑張るからね」と語ると、田中が即座に「これなんですよ。これなの」と反応した。

続けて「最初頑張る、最初頑張るでしょ？ で、頑張らなくなった結果、急に女性は何か大事にされてないって思ったりとか。それで急に男性がメンヘラって呼び出したりするんだけど。最初にやったことは一生やれって思うんです、私」と語ると、ふかわは「う〜ん…」と一瞬、言葉に詰まってしまった。

ふかわが「でもそれ…あの…」と言うと、田中はカットインし「最初に優しくしたんだったら、優しくしてって。できないなら最初からしないでって思うんですよ」と再び主張した。

ふかわは「うん、優しくならないわけじゃなくて、ある種、最初は無理をしてでも喜ばせたいのはあるけど、だんだんデートで食べる場所がベタだけど、高級レストランからだんだん仲よくなるとともに庶民的なお店に行くことが決して、愛情が薄くなったわけではなく。距離感とか、そういうものに比例して楽しむことが日常になじんでくるわけじゃない？」と投げかけた上で力説した。

田中は「私、全然そういうの気にしないです。お店のランクどうこうとか。逆に『高級食材を食べたくない』『そういう感じじゃない今日』って言うことの方が多いです」と返答した。