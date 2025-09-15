人気YouTuberのヒカル（34）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「オープンマリッジ」宣言を行った。

ヒカルは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノア（30）と交際0日で結婚。そのノアと2人で動画に登場。ヒカルは「僕たちから皆さんにちょっと大事なお知らせがあります」と前置きした上で「実は数週間前にちょっと夫婦仲がよくない、みたいな状況が続いて。で、家で話し合いして。ケンカとかになったわけじゃないんですけど。今後、どうする？ みたいな話し合いがなされて」と切り出した。

「皆さんをちょっと驚かせてしまうことになると思うんですけど。一旦結論から言います。僕たちはオープンマリッジとして生きていきます。これ、じゃあ何なのか？っていう話になるんですけど、簡単に言いますね、浮気OKです！」と明かした。

続けて「浮気OK前提で結婚したっていうのはね、軽く動画で話してたと思うんですけど、改めてじゃあ言いましょうと、ここで」と語り「オープンマリッジ」について説明した。

「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と読み上げ「1973年のアメリカ合衆国の社会学者オニール夫妻が提唱した概念で」と語った上で「安心してください、離婚ではないんで」と添えた。

ヒカルは「離婚はしたくないと。でも浮気もしたいと」と本音を吐露。ノアも「私の中では『は？ 何言ってるんだろうこの人』っていうよりかは、なんか『なるほどな』みたいな。謎に私はこの人と結婚してよかったって思い始めて」と語った。「自分だけがちゃんとしてて、ヒカル君だけがわー！みたいに遊んでます、みたいなんやったら、嫌やけど、私も遊んでて、みたいな。お互い同じことしてるなら、同じ土俵なら、全然なんでもいいって思ってて」と語った。

ヒカルは5月31日にYouTubeチャンネルで自身の結婚を発表。進撃のノアは、大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後北新地に移り、5年で年収2億円を達成するなどして、バラエティー番組などにも多数出演。著書も出版した。