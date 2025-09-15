¼ÆÅÄÍý·Ã¡¢º£Ç¯1·î¤ËºÇ°¦¤ÎÊì¤¬95ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡¡ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤È¤Ï
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ÆÅÄÍý·Ã¤¬¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¼ÆÅÄÍý·Ã¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
º£Ç¯1·î¤ËºÇ°¦¤ÎÊì¤òË´¤¯¤·¤¿¼ÆÅÄ¡£Êì¤Î¤³¤È¤ÏËèÆü»×¤¤½Ð¤·¡¢¿©Âî¤Ë¤ÏÊì¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢Êì¤¬°ä¤·¤¿ÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Êì¤Ï95ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÙ»³¤Ç¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢¶µ¤¨»Ò¤ä¤´¶á½ê¤ÎÊý¤Ê¤ÉÂçÀª¤Î¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÆÅÄ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Êì¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢É×¤È°¦¸¤¡¦À²¤ÎÊå¤ÈÆø¤ä¤«¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÆÅÄ¡£¸¤¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢³°¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Àì¤é¼«Âð¤Ç°û¤ß²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤ËÊï¤¤¡¢¼ÆÅÄ¤â¡È¤´¶á½ê¤µ¤ó¡É¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¼ÆÅÄÍý·Ã¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
