¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛµÕÅ¾£Ö¤Ø¤ÎË¾¤ß¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌµµÙ£¹Ï¢Àï¡×¤È¡ÖÄ¾ÀÜÂÐ·è¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÎôÀª¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºµÕÅ¾¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£±£´Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ë£´¡½£³¤Ç¾¡Íø¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¡Ê¥ê¡¼¥°£³°Ì°Ê¾å¡Ë¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÆ±Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¤¿¤á¼ó°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö£²¡¦£µ¡×¤Î¤Þ¤Þ¡£»Ä¤ê£±£³»î¹ç¤Ç¤ÎµÕÅ¾£Ö¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ï¤¤¤¨°ÍÁ³¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤ËÄü¤á¥à¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×¤È¼óÇ¾¿Ø¡¢¥Ê¥¤¥ó¶¦¤ËÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£¶ì¶¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¥Á¡¼¥à¤Ï¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬·Þ¤¨¤ë¡ÖÄ¹´üÏ¢Àï¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜµòÃÏ£µÏ¢Àï¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Þ¤ÇÄ¹´üÏ¢Àï¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¯¤Æ¤â£´Ï¢Àï¤¬ºÇÄ¹¤Ç°ÜÆ°µ÷Î¥¤³¤½¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÈæ³ÓÅª³Ú¤ÊÆüÄø¤¬Â³¤¯¡£ÂÐ¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£°Æü¤«¤é£¹Ï¢Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤³¤Î´Ö¡¢°ÜÆ°Æü¤Ê¤·¤ÇÊ¡²¬¡¢ÀçÂæ¡¢½êÂô¤Î°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î£±½µ´Ö°Ê¾å¤Î¡ÖÌµµÙÏ¢Àï¡×¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂë¥Ê¥¤¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Ï¤º¤Ç¡¢²¼°Ì¥Á¡¼¥à¡Ê³ÚÅ·¡¢À¾Éð¡ËÁê¼ê¤Ë¼è¤ê¤³¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´êË¾¤ò´Þ¤á¤¿»×¤¤¤â¤¢¤êÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ö£¹·î½ªÈ×¤Î¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡ËÏ¢Àï¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈµÕÅ¾£Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÃæ·øÁª¼ê¤â¥Ê¥¤¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤¢¤ë£¶Ï¢Àï¤Ç¤âÂÎ¤¬¤¤Ä¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë£¹Ï¢Àï¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Åê¼ê¤â¤ß¤ó¤Ê»È¤¤²Ì¤¿¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Ìî¼ê¤âÀäÂÐ¤ËÈè¤ì¤ë¡£¶¯¤¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë²¿¤«°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤·¤¿¤é¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø¤½¤ÎÏ¢Àï¤Þ¤Ç²¿¤È¤«£²¥²¡¼¥àº¹¤°¤é¤¤¤òÊÝ¤Æ¤Ð¥¦¥Á¤Ë¤â¡ÊµÕÅ¾Í¥¾¡¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¤Ç¤â¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤è¤ê»Ä¤ê»î¹ç¤¬£²»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½ÉÅ¨¤Î£¹Ï¢Àï¸å¤Ë¤Ï¤½¤Îº¹¤¬½Ì¤Þ¤ëÍ½Äê¡£¤µ¤é¤ËÄ¾¸å¤Î£³£°Æü¤Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ê¤¬¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·èºÇ½ªÀï¤â¹µ¤¨¤ë¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤â¤½¤ó¤ÊºÇ½ªÈ×¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤«¡Ö¤â¤¦¡ÊÁ´Éô¡Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÅöÁ³¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£Á´°÷¤¬¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Éé¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¤¬¡Ö¡ÊÌÜÉ¸¤Ï¡Ë¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿»Ø´ø´±¡£ÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀï¤¤¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£