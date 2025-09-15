今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月15日（月・祝）〜9月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月15日（月・祝）〜9月21日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、余裕を持って物事に取り組めるタイミング。知りたいことや勉強したいことがあれば、じっくり学んでみると良いでしょう。日ごろの思考などを整理できると、暮らし方も安定してくるようです。恋愛は、週の前半に気になる人に近づけそう。相手の趣味などをリサーチしてみると良いかも。
★ワンポイントアドバイス★
自分の考えなどを書いてみると、思考パターンが見えてくるようです。ネガティブな捉え方をしているものがあれば、客観視すると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/