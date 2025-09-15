小嶋陽菜「傾斜12度の時速4.5kmくらいで歩いて…」実践しているランニングマシンの設定に指原莉乃も驚き「1回やってみましたけどマジで無理でした」
TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、小嶋陽菜さんと指原莉乃さん。ここでは、お2人が実践している“運動法”について語り合っていました。
◆指原も驚く小嶋の運動法
小嶋：さっしーは、夏休みは？
指原：今年は行きたい場所がなかったので「取らなくていいや」と思って。
小嶋：そうなの!?
指原：そうなんです。でも、最初は夏休みを取る前提だったので、仕事がそんなに詰まっていないんですよ。だから、最近ずっと食べたりしています。
小嶋：確かに、私とご飯に行ったときに、さっしーが「パスタが食べたい」って言って「普通にパスタを頼んでくれるんだ!?」って思った（笑）。
指原：食べますよ（笑）。なんならシェアした一皿じゃたりなくて、もう一皿いこうかなと思ったくらいでしたし、その後、家に帰ってそうめんを食べました。
小嶋：そうなんだ!? オンとオフがしっかりあるんだね。
指原：でも、皆さんが思っているほど気をつけてはいなくて……だから最近“運動しないと”と思って、小嶋さんに運動法を聞いたんですよ。
小嶋：そうだったね（笑）！
指原：なんでも、ランニングマシンで傾斜をつけて早歩きをする“傾斜早歩き”がいいらしいと。ネットでは時速4〜5km、傾斜4〜5度を推奨していて、私はそれを信じて、しばらくその設定で1日20〜30分くらい歩いていたんです。そうしたら、小嶋さんも傾斜早歩きをやっているらしいと聞いて、「小嶋さんは、どれくらいの傾斜でやっていますか？」って聞いたら……どれくらいでしたっけ？
小嶋：私は傾斜15度の時速5km（笑）。
指原：よくいけますね（笑）！
小嶋：いや、最初からはいけないから徐々に上げて、今はだいたい傾斜12度の時速4.5kmくらいで歩いて、最後の5分とかだけ15度にしてる。
指原：マジですか!? とてもじゃないけど……。
小嶋：わかる、無理だよね。
指原：私も1回やってみましたけどマジで無理でした。
小嶋：私もつらいから、最近さっしーに聞いて「それでいいんだ」と思った（笑）。ちょうど体脂肪を燃やす心拍数になるのが15度くらいらしいんだけど……多分、男性がやるときの設定な気がする（笑）。
指原：マッチョの絞り方ですか？
小嶋：そうだと思うから、多分（女性なら）さっしーの設定でもいいよね（笑）。
指原：そうなんですかね？ でも実は（4度ぐらいだと）あまり実感できていないので、10度くらいにしようかなって思っていました（笑）。
