スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「マヨネーズと合わせるならどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:マヨネーズと合わせるならどれ？

・「マヨネーズと合わせるならどれ？」の結果は…


・1位 … ケチャップ 46%
・2位 醤油 36%
・3位 ポン酢 9%
・3位 オイスターソース 9%

※小数点以下四捨五入

38,726票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

作り置きできる！ブロッコリーと卵のオイスターマヨ炒め by つくおき　nozomiさん


【材料】（保存容器 1個分）

ブロッコリー 1株
卵 2個
塩 少々
酒 大さじ 1
<調味料>
  オイスターソース 小さじ 2
  マヨネーズ 大さじ 1.5
油 適量

【作り方】

1、ブロッコリーは塩水につけて振り洗いし、小房に切り分ける。茎は根元を切り落とし、皮をむき、適当な大きさに切る。



2、フライパンに少量の油を熱し、ブロッコリーを入れる。塩をふり、酒をまわし入れたら、ふたをして中火で2〜3分蒸し焼きにする。



3、ふたを取り、溶いた卵をあいているスペースに流し入れ、ふんわりと炒める。



4、弱火にして具材を端によせ、あいたスペースに＜調味料＞を入れる。マヨネーズが溶けてきたら、全体を炒め合わせる。



【このレシピのポイント・コツ】

ブロッコリーは、固い部分を竹串でさして火の通りを確認するとよいです。

マヨネーズは焦げ付きやすいので弱火にします。

(E・レシピ編集部)