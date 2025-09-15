マヨネーズと合わせるならどれ？＜回答数 38,726票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第289回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マヨネーズと合わせるならどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:マヨネーズと合わせるならどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
作り置きできる！ブロッコリーと卵のオイスターマヨ炒め by つくおき nozomiさん
【材料】（保存容器 1個分）
ブロッコリー 1株
卵 2個
塩 少々
酒 大さじ 1
<調味料>
オイスターソース 小さじ 2
マヨネーズ 大さじ 1.5
油 適量
【作り方】
1、ブロッコリーは塩水につけて振り洗いし、小房に切り分ける。茎は根元を切り落とし、皮をむき、適当な大きさに切る。
2、フライパンに少量の油を熱し、ブロッコリーを入れる。塩をふり、酒をまわし入れたら、ふたをして中火で2〜3分蒸し焼きにする。
3、ふたを取り、溶いた卵をあいているスペースに流し入れ、ふんわりと炒める。
4、弱火にして具材を端によせ、あいたスペースに＜調味料＞を入れる。マヨネーズが溶けてきたら、全体を炒め合わせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ブロッコリーは、固い部分を竹串でさして火の通りを確認するとよいです。
マヨネーズは焦げ付きやすいので弱火にします。
(E・レシピ編集部)
