今夏の高校野球北北海道大会で８強入りしたクラークの最速１４８キロ右腕・辻田丞（３年）が１４日、北海道高野連にプロ志望届を提出した。１８６センチ、９４キロの恵まれた体格から快速球を投げ込む右腕は、支配下、育成にかかわらず指名されればプロに進む考えだ。また、第７８回秋季全道高校野球大会の空知地区予選が２４日に開幕する。２７日の２回戦から登場するクラークは、変幻自在の投球が持ち味の須藤羚夢（れいむ、１年）がエースナンバーを背負う。

クラーク・辻田は、悩み抜いた末にプロ志望届提出を決断した。関東強豪大学に進学する道もあったが、「自分が後悔しない道というか、一番行きたいと思える道を選びました」。プロ一本に進路を絞り、挑戦することを決めた。

最速１４８キロの力強い直球が武器で、チェンジアップなどの変化球も操る右腕。１年夏から甲子園を経験するなど、強豪校で早い段階から頭角を現してきた。入学時すでに９０キロあった体は、日を重ねるごとに引き締まり、筋肉量が増加。今夏の地区予選では一般客のスピードガンで１５１キロも計測していたという。

昨年１１月のトレーニング中に右膝半月板を部分損傷。年明けの１月に手術を受けた。２か月間のリハビリを経て夏に向けて調整を続けていたが、変化球の精度などが本調子に戻らず、最後の夏は北大会準々決勝敗退。終戦直後は大学進学と悩んでいたが、同校ＯＢで３学年上の兄・旭輝（亜大３年）からも「プロに行った方がいい。もし行けなくても、（志望届を）出した方がいい」と背中を押され、８月中旬に提出を決めた。

現在は一からフォームを見直し、体づくりにも励んでいる。辻田は「腕が長いのであまりない角度から投げられるのと、動く真っすぐが強み。育成でもプロに行きます」。指名されることを信じ、次のステージに向けて歩みを続けていく。

（島山 知房）

◆辻田 丞（つじた・じょう）２００７年６月１６日、江別市出身。１８歳。５歳の時に江別中央タイガースで野球を始める。大麻中では岩見沢シニアでプレーした。クラークでは１年夏からベンチ入りし、２３年夏の甲子園でもメンバー入りした。１８６センチ、９４キロ。右投右打。好きなプロ野球選手は日本ハム・石井一成。趣味はクワガタ採取。