2025年、いよいよ60歳を迎えた奥田民生。NHKの「鶴瓶の家族に乾杯」や吉川晃司との新ユニット「Ooochie Koochie」（オーチーコーチー）も話題の奥田民生は、これまでどのように考え、どのように働き、どのように周りとの関係を築いてきたのか。

古傷が痛むことがある

俺は20代から腰痛持ちで、しょっちゅう「ぎっくり腰」になっていた。

若いときの方が痛みが強くて、20代、30代はかなりつらかった。

当時、あまりに腰が痛かったから医者に調べてもらったら、背骨に傷があることがわかった。

それはだいぶ古い傷で、いつの傷かはいまだわからないけど、痛いときは必ずその古傷あたりも痛くなる。

だから医者には「傷の周りの背筋と腹筋を鍛えて、カバーしなきゃいけないよ」と言われた。

「筋肉は嘘をつかない」は本当か？

30代前半、それもあって家で「筋トレ」をするようになった。

その頃、俺の中では「プロレスブーム」が起きていて、「寝技をかけたい」という思いから筋トレばかりやっていた。

投げられたり殴られたりは痛いから「まずは寝技だ！」と思ったのだが、寝技をかけられるくらいに筋トレしたら首がやたらと太くなった。

そのおかげかどうかはわからないけど、いつもの腰痛がふっと消えた。

だから「筋肉は嘘をつかない」っていうのはほんとうだ。

プロレスブーム再来を望む理由

それからぎっくり腰になることはほぼなくなったけど、でもいまは腰でもまた別のところが痛くなる。

ずっとしゃがんで作業した後、立ち上がったら「おーっ、痛」ってなったり、ゴルフの後、そのまま車で2時間運転してから車を降りると痛くなったり。

若いときと違って鍛えたら完璧に治るものでもないらしいけど、筋トレすればよくなるのかもしれないから、プロレスブームがまたきたらいいのにと思っている。

