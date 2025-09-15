「無慈悲だ」「残酷な決断」の声も…リバプール左SBが前半のうちに途中交代。スロット監督が意図を明かす「唯一、負けることがあるとすれば…」
リバプールのアルネ・スロット監督が、DFミロシュ・ケルケズの交代理由を説明した。
現地９月14日に開催されたプレミアリーグの第４節で、日本代表MF遠藤航が所属する王者リバプールがバーンリーと敵地で対戦。90＋５分にエースのモハメド・サラーがPKを決めて、１−０の劇的勝利を飾った。
この一戦に、今夏にボーンマスからリバプールに加入したケルケズは、左サイドバックで先発出場。しかし、22分に敵陣ペナルティエリア内でのシミュレーションを取られてイエローカードを受ける。さらにその後もカードぎりぎりのファウルを犯すなど、守備での不安定さも見せた。
すると、アルネ・スロット監督はケルケズが２枚目のイエローカードを受けて退場となるリスクを回避したかったのか、38分にアンドリュー・ロバートソンと交代させたのだ。
英メディア『Football Insider』によると、この指揮官の早い決断に対して、リバプールファンからは「無慈悲だ」「今日はケルケズの日ではない」「良い判断だと思う」「残酷な決断」「彼は興奮しすぎていた」といった賛否の声が上がっていたという。
英公共放送『BBC』によれば、試合後の記者会見でスロット監督は、ケルケズの早期交代の意図について、次のように述べている。
「彼がカードをもらったからだ。ここにいる(バーンリーの)ファンは、ミロシュが２枚目のイエローカードをもらって退場になれば、勝てるチャンスがあると思っていたと思う。彼が次のファウルを犯さないという保証は100パーセントではない。今日、我々が唯一、負けることがあるとすれば、10人になることだと考えた」
結果的にリバプールは勝利を収めて開幕４連勝。指揮官の判断が功を奏した形となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
